The Fabricant krijgt Europese steun voor AI-project verbetering mode-industrie

De Europese Unie verleent financiële steun aan de in Amsterdam gevestigde fashiontech-bedrijf The Fabricant voor de ontwikkeling van een AI-gedreven initiatief. In samenwerking met de University of the Arts London (UAL) richt het project Image to Pattern zich op het automatiseren van het omzetten van ontwerpschetsen naar productie-klare patronen, zo is te lezen in een persbericht van The Fabricant.

Het project Image to Pattern richt zich op dit onderdeel van het proces omdat het van oudsher handmatig en weinig gedigitaliseerd is, maar wel een belangrijke schakel is in de modeketen. Image to Pattern maakt deel uit van de Intelligent Tools-reeks van de Nederlandse innovator en beoogt de doorlooptijd van productontwikkeling te verkorten van dagen naar enkele minuten. Door het technisch tekenen van patronen te automatiseren via kunstmatige intelligentie, kan de noodzaak voor fysieke monsters aanzienlijk worden beperkt. Dit draagt niet alleen bij aan een hogere efficiëntie voor zowel onafhankelijke ontwerpers als wereldwijde merken, maar vermindert tevens de ecologische voetafdruk door het elimineren van overtollige prototypes.

Het Nederlandse bedrijf werkt binnen dit project nauw samen met academische partners en fabrikanten zoals Padma, United Textile Partners en de Becri Group. Deze brede coalitie streeft naar de opbouw van een nieuwe mode-infrastructuur waarin technologie de menselijke creativiteit versterkt. De oplossing is ontworpen om naadloos te integreren in bestaande digitale workflows en moet tegen het einde van 2026 op grote schaal beschikbaar zijn voor het gehele mode-ecosysteem.

Volgens mede-oprichter Adriana Pereira van The Fabricant versnelt de deelname aan het EIT-netwerk de transitie naar een digitaal geëmancipeerde Europese mode-industrie. “Door ons aan te sluiten bij het EIT Culture & Creativity-ecosysteem, bevorderen we een sector die duurzamer en economisch welvarender is,” aldus Pereira. Ook de London College of Fashion (LCF), onderdeel van de UAL, ziet de samenwerking als een unieke kans om 120 jaar aan expertise in patroon- en pasvormonderwijs te vertalen naar innovatieve, creatieve oplossingen voor de toekomst.