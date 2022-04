The Fabricant krijgt kapitaalinjectie van 14 miljoen dollar

The Fabricant, gespecialiseerd in het maken van digitale mode, heeft een kapitaalinjectie gekregen van 14 miljoen dollar, zo meldt het bedrijf op LinkedIn. Omgerekend is dit ruim 12,8 miljoen euro.

Het nieuwe kapitaal zal worden ingezet om de ‘garderobe van de metaverse’ te bouwen, zo is te lezen in het bericht waar The Fabricant naar linkt. Dit zal het bedrijf doen door middel van de co-creation en NFT platform genaamd The Fabricant Studio. Deze digitale studio stelt mensen in staat om digital only fashion NFTs te creëren, te verhandelen en te dragen. De metaverse is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality.

De financieringsronde werd geleid door Greenfield One en er werd onder andere deelgenomen door Sound Ventures (van Ashton Kutcher en Guy Oseary) en Red DAO.

Kapitaalinjectie van 14 miljoen dollar voor The Fabricant

The Fabricant is opgericht in 2018. Het heeft inmiddels samengewerkt met onder andere Under Armour, Off-White, Napapijri, Puma, Diesel en Peak Performance, Adidas, RTFKT en Tommy Hilfiger, zo blijkt op de website van The Fabricant. Het doel van The Fabricant is om een gedecentraliseerd modehuis te bouwen dat de bevolking van de metaverse zal kleding en daarbij wil het bedrijf een gelijkwaardiger, creatieve en duurzame modeindustrie creëren.

Het bedrijf werd bij het grote publiek bekend toen in 2019 een digitale couture jurk van het modehuis verkocht werd voor 9.500 dollar (omgerekend zo’n 8.395 euro). Het nieuws haalde internationaal de krantenkoppen. The Fabricant werd vervolgens beloond met een Dutch Design Award in 2021 en werd in 2021 ook uitgeroepen tot een van de beste tien Europese startups. In datzelfde jaar haalde het eveneens een kapitaalinjectie binnen, maar werd de hoogte van het bedrag niet onthuld.