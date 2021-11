Diesel lanceert samen met Nederlandse The Fabricant een NFT

Diesel heeft de handen ineengeslagen met het Nederlandse digitale modebedrijf The Fabricant voor een sneaker ontwerp via NFT technologie. Dit heeft Diesel aangekondigd in een persbericht. Het nieuwe ontwerp is bedacht door Diesel’s creatief directeur Glenn Martens en is een limited edition sneaker. The Fabricant heeft ondersteuning geboden wat betreft het digitale aspect van het ontwerp.

De afkorting NFT staat voor non-fungible token, een soort cryptomunt die uniek is en beveiligd door middel van blockchain-technologie. Het digitale betaalmiddel is bezig aan een opmars in de modewereld . Met The Prototype, de naam van de exclusieve NFT sneaker, sluit Diesel zich aan bij onder meer modemerk Karl Lagerfeld , en modehuis AZ Factory . De prijs van de Diesel NFT wordt niet vermeld in het persbericht.

De digitale sneaker bevat rubberen bandjes en andere rubberen details en daarnaast ook asymmetrische veters. Diesel presenteerde het ontwerp voor het eerst op de catwalk als onderdeel van zijn lente-zomer 2022 collectie. De fysieke schoen is vanaf december 2021 verkrijgbaar via verschillende Diesel winkels over de hele wereld en via de webshop van het merk.