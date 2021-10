NFT: het nieuwste fenomeen in de mode-industrie

De wereld van de NFT's wekt interesse van professionals in mode en luxe. Gaat NFT de mode-industrie veroveren, of is het slechts een tijdelijke rage?

2021 is het jaar van de NFT's, de niet-fungibele tokens die jonge en geeky investeerders de stuipen op het lijf jagen door cryptocurrencies en blockchain te combineren. De verkoop explodeerde in augustus, met speculanten die maar al te graag aan boord sprongen. Een rage die werd gestimuleerd door de coronacrisis (toen fysieke kunst niet langer toegankelijk was) en aangewakkerd door de groeiende belangstelling van de kunstwereld, de sport en de media. Marvel heeft verschillende omnibussen te koop aangeboden, een verzamelaar heeft 600.000 dollar uitgegeven om de jpeg van een oude rots te kopen, onuitgegeven foto's van de jonge Kobe Bryant zijn via dit procédé geveild en zelfs de creditcardmaatschappij Visa heeft voor 150.000 dollar de afbeelding van een virtuele punk (een type NFT) gekocht. Een werk van de kunstenaar Beeple werd in maart bij Christie's als NFT verkocht voor 69,3 miljoen dollar. Er zijn voorbeelden zijn er in overvloed.

Interessant is dat een NFT een digitaal item is dat dankzij de blockchaintechnologie niet-fungible is gemaakt, dat wil zeggen uniek en niet-inwisselbaar. Het virtuele object, wat het ook moge zijn (een afbeelding, een video, een gif, of zelfs een computercode), krijgt dan een origineel en authentiek karakter aangezien het eigendom ervan verifieerbaar is en kan worden bewezen. Een uniek beeld, herkend als het originele model, krijgt dan het karakter van een kunstwerk. Het belang voor de eigenaar van een NFT is dus het tonen van een sociale status (op dezelfde manier als men een origineel schilderij in zijn huis of in een stichting op zijn naam toont: het tonen van een originele cryptopunk in de omslagfoto van zijn twitterfeed wordt zo een teken van rijkdom) en/of het waarderen van een speculatief goed.

Voor sommige sceptici is deze rage niet meer dan een loterij en een zeepbel die binnenkort uiteen zal spatten. Andere verzamelaars daarentegen zetten in op de vereenvoudiging van deze praktijk, waardoor deze zeer binnenkort toegankelijk zal worden voor het grote publiek. "Over vijf tot tien jaar zullen platforms als Instagram het mogelijk maken om NFT's te plaatsen. Deze werken zullen communicatiemiddelen worden: als Gucci NFT's aanbiedt aan een influencer, zullen degenen die hem volgen Gucci willen kopen," voorspelt verzamelaar Nikola Niksic, geciteerd door France Info. De moeilijkheid is dat je vertrouwd moet zijn met de technologie, een online portefeuille moet hebben, er cryptocurrencies in moet injecteren en verbinding moet maken met een speciale verkoopwebsite. We zitten momenteel meer in een geekwereld dan in een traditionele verzamelaarswereld.

De mode-industrie en vooral de luxesector, waar exclusiviteit belangrijke voorwaarde is, hebben de belangstelling voor NFT's goed begrepen. Zowel als communicatiemiddel en als nieuwe manier om nieuwe diensten aan de klant aan te bieden. Gucci, een pionier op dit gebied (het merk was al begonnen met de marketing van digitale producten) presenteerde zijn eerste NFT in de vorm van een digitaal kunstwerk dat een metaforisch universum van een galopperend paard voorstelt. Deze NFT had een startbod van 20.000 dollar te betalen in Ethereum. Rimowa huldigde zijn eerste NFT-collectie in door samen te werken met ontwerpstudio Nuova om vier stukken te creëren die geïnspireerd zijn op vliegtuigmeubilair. De serie, getiteld "Blueprints for the Metaverse", bestaat uit fysieke goederen die zijn getransformeerd tot digitale kunstwerken.

In juni huldigde Valentino een digitale kunsttentoonstelling in NFT-vorm in, gebaseerd op het werk van de Britse kunstenaar Matthew Stone. Tenslotte, om deze reeks voorbeelden af te sluiten, rest nog de gigant Louis Vuitton. Ter gelegenheid van de 200e verjaardag van zijn stichter heeft de kofferfabrikant "Louis: The Game" gelanceerd, een videospel waarin dertig NFT's zijn geïntegreerd. In het spel gaat Vivienne, de mascotte van het bedrijf, op zoek naar de 200 verjaardagskaarsen langs een pad dat rond zes werelden loopt. Het Franse luxemerk wil een band smeden met de toekomstige generatie ultra-connected consumenten. Een doorbraak die in overeenstemming is met de filosofie van Michael Burke, CEO van Louis Vuitton, die beweert: "De beste manier om mensen naar ons merk te trekken is via het medium waar ze van houden". Een flinke gok op de toekomst, dan.

Ethiek en transparantie versus een grote koolstofvoetafdruk?

Een andere mogelijke toepassing van NFT's is duurzame ontwikkeling. Met deze technologie zouden luxe en mode op ethische wijze een nieuw decennium van transparantie en authenticatie kunnen ingaan. De klant zou de geschiedenis van alle transacties kunnen volgen, vanaf het ontwerp tot de reparatie van het product. Het NFT zou de klant ook in staat stellen zijn product te verzekeren of zijn garantie te verlengen, en meer in het algemeen de banden tussen een luxehuis en zijn klant aan te halen dankzij een veilige technologie. DressX, in juli 2020 opgericht door Daria Shapovalova en Natalia Modenova, biedt virtuele kleding aan die digitaal kan worden gedragen door haar gebruikers voor foto's en video's: het bedrijf is een samenwerking aangegaan met Crypto.com NFT om de aankoop van digitale activa te stimuleren. Een van de belangrijkste argumenten van beide bedrijven is de vervuiling te verminderen door virtueel te consumeren. Het probleem is dat de technologie veel elektriciteit verbruikt. De koolstofvoetafdruk van NFT's is dan ook aanzienlijk. Kortom: een technologie vol beloften, maar ook vol paradoxen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beelden: Valentino, Louis Vuitton, Gucci