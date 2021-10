The Fabricant in top tien beste Europese startups van Emerce

Het Nederlandse digitale modebedrijf The Fabricant heeft het gehaald tot de top tien van Europese startups. De lijst werd samengesteld door Emerce, een online platform over online ondernemen en marketing. Op 11 november wordt bekend welke van de tien startups als beste uit de bus komt.

De lijst werd gemaakt in samenwerking met onder meer investeerders, bankiers en journalisten uit West-Europa. Criteria om het tot de lijst te halen zijn een hoofdkantoor in Europa en een omzet van twee miljoen euro, of twee miljoen euro aan opgehaalde investeringen. Ook mag het bedrijf niet voor 2015 zijn opgericht.

The Fabricant werd in 2018 opgericht door Kerry Murphy, Amber Slooten en Adriana Hoppenbrouwer. Het bedrijf maakt naar eigen zeggen ‘hyperrealistische digitale mode-ervaringen’. In de afgelopen jaren verkocht het merk onder meer een digitale jurk voor 9.500 dollar (omgerekend bijna 8.000 euro) en haalde het een kapitaalinjectie binnen. Onlangs won het bedrijf een Dutch Design Award Het hoofdkantoor van The Fabricant staat in Amsterdam.

The Fabricant staat in de top tien samen met meerdere bezorg- en pakketdiensten, waaronder Gorillaz en Instabox, en Sensei, een ontwikkelaar van intelligente winkelsystemen.