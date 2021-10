The Fabricant winnaar van de Dutch Design Award 2021

Digitaal modehuis The Fabricant heeft de Dutch Design Award 2021 gewonnen in de categorie ‘fashion’, zo blijkt uit een persbericht. The Fabricant won de award met de lancering van een nieuw modeplatform genaamd Leela.

Het platform stelt gebruikers in staat om een fotorealistische avatar te creëren die ze kunnen kleden in digitale couture uit de speciaal hiervoor gecreëerde collectie ‘Fluid’. Door middel van 3D-technologie kunnen gebruikers van het platform de beelden van hun digitaal geklede avatar vanuit meerdere perspectieven vastleggen en delen op social media. “Leela beantwoordt de behoefte van een nieuwe generatie om op een bewuste en duurzame manier hun steeds veranderende identiteit uit te dragen door middel van mode. Een revolutie in de draagbeleving van mode én een nieuw businessmodel voor de post-pandemische mode-industrie,” aldus het persbericht.

“Met LEELA als speelplaats voor zelfexpressie brengt The Fabricant nóg meer verdieping aan binnen een democratisch model,” aldus het juryrapport. “Door de maatwerkaanpak biedt het zowel on-demand mogelijkheden voor de retail, als meer ruimte voor persoonlijke expressie en experiment. Met deze gelaagdheid verzet The Fabricant de bakens van de draagbeleving en emotionele waarde van mode.”

Dutch Design Award 2021 gaat naar The Fabricant

The Fabricant werd in 2017 opgericht als digitaal modehuis. Sinds de oprichting weet het bedrijf al goed de aandacht op zich te vestigen. The Fabricant daagt grote merken uit om anders te denken en verweeft ambachtelijke technieken en ontwerpkracht met innovatieve en commercieel interessante toepassingen. Begin dit jaar haalde het bedrijf nog een kapitaalinjectie binnen , maar het bedrag hiervan bleef onbekend. Het digitale modehuis wil op de langetermijn tools en producten ontwikkelen die de mode-industrie transformeren naar een volledig digitaal bestaan, zowel in productie als in consumptie.

Onder het grote publiek werd The Fabricant bekend in 2019 toen een digitale couturejurk werd verkocht voor 9500 dollar, omgerekend 7897 euro.