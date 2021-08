The North Face gaat samenwerken met duurzame vezelproducent Spinnova

Outdoorkledingmerk The North Face slaat de handen ineen met de Finse textiel-startup Spinnova voor het ontwikkelen van duurzaam en high-performance materialen. Dat blijkt uit berichtgeving van Spinnova op Cision. The North Face is een van de eerste grote commerciële partners van het bedrijf.

The North Face en Spinnova gaan samen op zoek naar ‘duurzame alternatieven voor conventionele textiele materialen zonder in te leveren op het vlak van technische kwaliteit’, aldus Spinnova. Spinnova produceert vezels zonder schadelijke chemicaliën en microplastics. In het productieproces worden watergebruik en CO2-uitstoot geminimaliseerd. De resulterende vezels zijn volgens Spinnova volledig circulair. Met deze innovatie won het bedrijf eerder dit jaar een Andam Innovation Award.

“Het is ons doel om te werken aan meer circulaire producten, constant innovatieve materialen te ontwikkelen en de milieu-impact van onze producten verder terug te brengen. Spinnova is de ideale partner voor die onderneming,” aldus Oliver Lang, Vice-president Productontwikkeling bij The North Face.

Hoewel de samenwerking voor Spinnova zeker zal bijdragen aan de opbouw van het bedrijf, wordt niet verwacht dat deze het aankomende jaar een significante impact zal hebben op de financiële prestaties van Spinnova, zo blijkt uit het bericht. In februari moet in Finland de bouw van de eerste commerciële Spinnova-fabriek beginnen. Naar verwachting kan de productie daar tegen het eind van 2022 worden opgestart.