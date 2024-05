The Platform Group AG noteert sterk eerste kwartaal, verhoogt verwachtingen

Softwarebedrijf The Platform Group AG (TPG) zit in de lift, zo blijkt uit een financieel verslag. Het bedrijf, eigenaar van Fashionette en Brandfield, noteert na zijn overname van zowel Hood als Avocadostore in het eerste kwartaal van 2024 cijfers die 'boven verwachting’ zijn. Het bedrijf stelt haar verwachting voor volgend jaar bij naar boven.

Het bedrijf noteert over het eerste kwartaal een omzet van 107,9 miljoen euro. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging schrijft het bedrijf toe aan zijn groei in het aantal aangesloten partners, de succesvolle uitbreiding van het platform en de softwareoplossingen die nu beschikbaar zijn in 21 industrieën.

De winst voor rente in het eerste kwartaal steeg tot 8,5 miljoen euro, een stijging van 25 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De gerapporteerde EBITDA bedroeg 16,7 miljoen euro en het geconsolideerde resultaat 11,4 miljoen euro, wat overeenkomt met een winst per aandeel van 0,55 euro, een stijging van 44,7 procent.

Omdat het eerste kwartaal van het bedrijf zo succesvol is, zijn de verwachtingen voor het komende jaar verhoogd. Volgens het financieel verslag zal de netto-omzet stijgen tot tussen de 480 miljoen euro en 500 miljoen euro en de aangepaste EBITDA zal volgens deze verwachting tussen de 26 miljoen euro en 30 miljoen euro liggen.

Dominik Benner, CEO van The Platform Group, stelt zijn verwachtingen voor volgend jaar bij naar boven en deelt: “Het eerste kwartaal was iets boven onze interne verwachtingen. De winstgevende niches die wij als platformaanbieder beheren, hebben positief bijgedragen aan het resultaat.” In juni 2024 worden nog twee overnames verwacht.