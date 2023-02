The Swapshop wil B2B-markt betreden met crowdfunding

De Nederlandse kledingruilwinkel The Swapshop start voor de tweede keer een crowdfunding. Dit keer wil het een circulaire productlijn realiseren van niet-swapbare kleding en daar de business-to-business-markt mee betreden, zo staat op de website van CrowdAboutNow.

Het bedrijf werd opgezet door Monique Drent en Laura Suijkerbuijk. Beiden waren nieuwsgierig naar hoe menselijk gedrag invloed heeft op de structuren en systemen in de maatschappij en de gevolgen daarvan. De ondernemers startten The Swapshop vanuit het vertrouwen dat ze samen met een groot netwerk aan partners een systeemverandering kunnen laten plaatsvinden in de kledingindustrie. Op dit moment doet het bedrijf dat door de uitwisseling van kleding tussen klanten.

Echter merken Drent en Suijkerbuijk nu dat zogenoemde Swappers meer kleding inleveren dan dat er meegenomen wordt. Bovendien is niet alle ingeleverde kleding herdraagbaar. Daardoor heeft The Swapshop jaarlijks meer dan 20.000 fashion items over.

“En dat worden er alleen maar meer als we onze franchiseformule over het hele land verspreiden”, schrijven de twee. “Het is onze droom om de eerste honderd procent circulaire retailketen van Nederland te worden. We willen alle niet-swapbare fashion items uit onze winkels recyclen naar een lokaal geproduceerde circulaire productlijn.”

The Swapshop start crowdfunding om B2B-markt te betreden

Een subsidie van de gemeente Amsterdam in 2022 maakte het mogelijk om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het maken van een circulaire productlijn van de eigen niet-swapbare kleding, schrijven Drent en Suijkerbuijk. Het resultaat: een lancering van een eerste kleine oplage van het eerste circulaire product: een laptop sleeve. De productlancering vindt plaats in mei.

Om het onder de aandacht te brengen van het grote publiek, doen Drent en Suijkerbuijk een beroep op de crowdfunding. Wanneer de twee het streefbedrag van 30.000 euro behalen, willen zij de business-to-business-markt betreden. Als de ondernemers het maximale streefbedrag behalen, komt er ook nog een business-to-business-campagne bij én gaan ze samenwerken met ketenpartners in Nederland om de eerste garen, stoffen en producten te maken van hun eigen textieloverschot.

“Hiermee kunnen we onze circulaire productlijn opschalen samen met het uitrollen van onze franchiseformule en zo de allereerste circulaire winkelketen van Nederland worden. We voorkomen negatieve milieu-impact, verhogen onze omzet en verkleinen de Nederlandse textielafvalberg”, schrijven Drent en Suijkerbuijk.