This Is Free Fashion start crowdfunding voor verdere uitrol gratis-kleding-concept

This Is Free Fashion opende in september haar allereerste pop-upstore waar gratis kleding wordt aangeboden. Het doel: Kledingstukken hun waarde teruggeven en tweedehandsmode populairder maken. Oprichters Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os dromen met hun gratis-kleding-concept van een landelijke dekking. Om dat te realiseren is geld nodig. Dus, starten zij een crowdfundingcampagne via Steunactie.

Van Os laat via LinkedIn weten dat This Is Free Fashion de mogelijkheid heeft een tweede pop-upstore te openen in Amstelveen. Het idee is om de winkel te openen op Black Friday (29 november) om een statement te maken, schrijft de mede-oprichter.

Om dat te realiseren, is geld nodig én zoekt de organisatie vrijwilligers. Van Os vult aan op LinkedIn: “We doen onderzoek naar subsidies om dit project te kunnen realiseren. In Tilburg zijn we gewoon begonnen en hebben we een club vrijwilligers bij elkaar verzameld. Amstelveen ligt echter best een eind weg.”

This Is Free Fashion streeft ernaar 50.000 euro op te halen. Consumenten kunnen een bedrag doneren vanaf 0,50 eurocent. Bedrijven en instanties kunnen ook een donatie doen. Zo kunnen zij voor 600 euro de kledingkar een maand lang huren en kan de kar worden geadopteerd voor 1.400 euro. Voor 2.000 euro komt This Is Free Fashion op een evenement te staan met een volledige pop-upstore.