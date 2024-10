Wegens succes verlengd: Pop-upstore This Is Free Fashion blijft drie weken langer open

Pop-upstore This Is Free Fashion in Tilburg blijft drie weken langer open. De gratis kledingwinkel zag ‘te veel blije gezichten om de deuren al te sluiten’, zo kondigt mede-oprichter Lot van Os aan via LinkedIn. De organisatie vond genoeg vrijwilligers om de winkel langer open te houden.

This Is Free Fashion gaat de strijd aan met grote merken door tweedehands kleding aantrekkelijk te maken voor groot publiek door de kleding gratis aan te bieden in een winkel. Het aanbod bestaat uit chique, tweedehands mode-items die tijdloosheid, stijl en luxe uitstralen. Om een ‘exclusieve winkelervaring’ te waarborgen, kunnen er een beperkt aantal bezoekers per keer de winkel betreden. Bezoekers krijgen bij de ingang maximaal drie kaartjes. Per kaartje mag men één item aanschaffen.

Dit non-profit initiatief is opgericht door Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os. De oprichters zijn van mening dat er al genoeg kleding op de aardbol is en hebben het doel om kledingstukken hun waarde terug te geven door tweedehands mode populairder te maken. De pop-upstore bevindt zich momenteel op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Vorstenbosch en Van Os hopen het initiatief hierna uit te rollen naar meerdere plaatsen in Nederland.