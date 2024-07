TikTok-eigenaar verliest hoger beroep tegen EU-wetgeving

TikTok-eigenaar ByteDance heeft vandaag een hoger beroep verloren om te ontkomen aan nieuwe digitale regels die de macht van grote technologiebedrijven willen inperken. Dit nieuws komt nadat een EU-gerechtshof het bezwaar van TikTok had afgewezen.

In maart ging een belangrijke wet van de Europese Unie van start: de Digital Markets Act (DMA). Toezichthouders zijn ervan overtuigd dat deze wet voor een eerlijkere digitale markt zal zorgen in de EU.

De Europese Commissie heeft zes 'poortwachters' (gatekeepers) aangewezen die onder de DMA te maken krijgen met beperkingen: Google-moederbedrijf Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft en TikTok-eigenaar ByteDance. De EU zei in mei dat Booking.com de wet zou moeten toepassen en gaf de online reisagent zes maanden de tijd om zich voor te bereiden op naleving. Dit was de eerste beslissing van het in Luxemburg gevestigde Gerechtshof over een DMA-uitdaging door Big Tech. Zaken die door Apple en Meta zijn aangespannen zijn nog in behandeling.

"De rechtbank verwerpt de actie van ByteDance", aldus het EU-Hof. TikTok kan binnen twee maanden en tien dagen na de beslissing in beroep gaan tegen de uitspraak.

TikTok had volgehouden dat het de "meest capabele uitdager" was van gevestigde spelers in de digitale sfeer, maar de rechtbank verwierp dat argument. "TikTok was erin geslaagd om het aantal gebruikers zeer snel en exponentieel te laten groeien, en bereikte in korte tijd de helft van de omvang van Facebook en Instagram, en een bijzonder hoge betrokkenheidsgraad, met name bij jonge gebruikers, die meer tijd op TikTok doorbrachten dan op andere sociale netwerken", aldus de rechtbank in een verklaring.

De jury erkende dat de video-app TikTok in 2018 inderdaad een concurrent was, maar dat de app sindsdien "snel zijn positie heeft geconsolideerd en die positie in de daaropvolgende jaren zelfs heeft versterkt", ondanks de lancering van vergelijkbare concurrerende diensten.

Ongelukkige grote techbedrijven

"We zijn teleurgesteld over deze beslissing. TikTok is een challengerplatform dat belangrijke concurrentie biedt aan de zittende spelers", aldus een woordvoerder in een verklaring.

"Hoewel we nu de volgende stappen zullen evalueren, hebben we al maatregelen genomen om te voldoen aan de relevante verplichtingen van de DMA vóór de deadline van maart vorig jaar." Maar de rechtbank oordeelde dat "ByteDance voldeed aan de kwantitatieve drempels die in de DMA zijn vastgelegd". Om een ​​bedrijf door Brussel als gatekeeper te laten benoemen, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De criteria zijn onder meer: ​​meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU en meer dan 10.000 jaarlijks actieve zakelijke gebruikers in het blok.

Digitale bedrijven met een jaaromzet in de EU van minimaal 7,5 miljard euro of een marktwaarde van meer dan 75 miljard euro krijgen te maken met de nieuwe beperkingen. Als een bedrijf de wet overtreedt, kan de EU boetes opleggen tot 10 procent van de totale wereldwijde omzet van een bedrijf. Dit kan oplopen tot 20 procent voor recidivisten en in de meest ernstige gevallen kan de EU de opsplitsing van bedrijven bevelen.

Het is de tweede nederlaag in de rechtbank voor TikTok over de DMA. Het verloor in februari een poging om de strenge nieuwe regels op te schorten.

Big Tech is niet blij met de nieuwe wet. Apple, dat de DMA voor de rechter aanvecht, heeft kritiek geuit en zegt dat het de veiligheid van gebruikers in gevaar brengt.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.