Tiny Library breidt uit: Babyproducten verhuur nu in België

Tiny Library, het verhuurplatform voor baby- en kinderproducten, is nu actief in België. Het bedrijf deelt dit nieuws via een LinkedIn-bericht. In het bericht benadrukt Tiny Library dat het zich blijft inzetten voor het verduurzamen van de baby- en kindermarkt en kijkt ernaar uit om samen met Belgische partners deze missie verder uit te bouwen.

Met de lancering in België richt Tiny Library zich op snelle groei. Dit wordt ondersteund door gerichte online campagnes via SEA en Meta Ads, lokale social media content en een perslancering in samenwerking met pr-bureau Blyde Benelux. Het platform wil ook haar netwerk in België uitbreiden door relaties op te bouwen met ouders en ambassadeurs. Daarnaast is Tiny Library actief op zoek naar duurzame Belgische baby- en kindermerken om het assortiment te verrijken en haar circulaire missie te versterken.

Het bedrijf blijft daarnaast investeren in de verbetering van de klantervaring en het verder automatiseren van operationele processen. Ook wordt er gewerkt aan de logistiek, zodat de flexibiliteit toeneemt, kosten dalen en de service verbetert.

In februari 2025 behaald het bedrijf haar crowdfundingdoel van 500.000 euro. Dit bedrag wordt ingezet om de ambitie van Tiny Library te realiseren: in 2028 de circulaire keuze voor babyspullen te zijn in Nederland, België en Duitsland. In 2024 ontving Tiny Library een kapitaalinjectie van 1,4 miljoen euro, waarmee het magazijn, platform en assortiment werden vernieuwd.