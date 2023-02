Toch geen recessie: Nederlandse economie gegroeid in vierde kwartaal

De verwachte krimp van de economie in het vierde kwartaal van 2022 is geen werkelijkheid geworden. Het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland steeg in de laatste drie maanden van het jaar met 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo blijkt uit een eerste berekening van het CBS.

In de zomer voorspelden economen van ABN Amro nog een lichte recessie voor het einde van het jaar. Dat gebeurde op basis van verwachte prijsstijgingen, energietekorten en een relatief laag ondernemers- en consumentenvertrouwen. Die omstandigheden vielen uiteindelijk mee: zo nam de consumptie van huishoudens in het vierde kwartaal met 0,9 procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook het handelssaldo steeg.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie met drie procent. Over het hele jaar genomen steeg het bbp met 4,5 procent. De groei is wel minder groot dan in 2021, toen deze nog 4,9 procent bedroeg.

De consumptie van huishoudens was de drijfveer achter de groei van de economie in 2022. Huishoudens besteedden gemiddeld 6,6 procent meer, met name aan diensten, zoals cultuur, recreatie, horeca en vervoer.