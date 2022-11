Tod’s S.p.A. noteert stijgende omzet, mede dankzij fluctuatie wisselkoersen

De Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A., het moederbedrijf van onder meer lederwarenmerken Tod’s en Roger Vivier, behaalde in de eerste negen maanden van het boekjaar een omzet van 724,9 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Dat is 16,4 procent boven het omzetniveau in dezelfde periode vorig jaar, en eveneens ruim hoger dan in 2019, toen de omzet na negen maanden op 677,7 miljoen euro lag.

De omzet was mede te danken aan de wijzigingen in internationale wisselkoersen. Tod’s S.p.A kent bijvoorbeeld een grote afzetmarkt in de regio China. Was de positie van de euro de afgelopen negen maanden hetzelfde gebleven ten opzichte van de Chinese renminbi, bijvoorbeeld, dan had de omzet er op 195,7 miljoen euro gelegen, in tegenstelling tot de omzet van 211,3 miljoen euro op basis van huidige wisselkoersen.

Met name dochterbedrijf Tod’s groeide de afgelopen negen maanden sterk. Het grootste merk van de modegroep zag de omzet met 23 procent stijgen naar 364,8 miljoen euro.

Andere cijfers, zoals de winsten, worden in het kwartaalverslag niet genoemd.