Topshop bevestigt terugkeer naar de winkelstraat via wholesale-partners

De herlancering van Topshop en Topman (TSTM) blijft zich ontvouwen. Het lijkt erop dat de huidige mede-eigenaar van de merken, Asos, een mogelijke terugkeer naar de winkelstraat heeft bevestigd. Veel fans van de merken hoopten op een zelfstandige winkel. Het lijkt erop dat er eerst een andere aanpak wordt gekozen.

In het meest recente financiële rapport van de e-tailer bevestigde het bedrijf de samenwerking met “een select aantal wholesale-partners” voor de aanstaande herlancering van het merk. Het bedrijf is “verheugd om het beste van TSTM via nieuwe wegen naar de klanten te brengen”. Dit zal samengaan met een zelfstandige online winkel, die “tegen het einde van boekjaar 2025” gelanceerd zal worden, aldus de verklaring.

De plannen werden verder uitgewerkt in een verklaring van Jose Antonio Ramos Calamonte, algemeen directeur van Asos, aan The Mirror. De directeur vertelde aan de media dat het bedrijf een overeenkomst heeft bereikt met specifieke wholesalers en voegde eraan toe dat “we naar onze klanten hebben geluisterd en we begrijpen dat ze een terugkeer naar de winkelstraat willen”. Er zijn nog geen fysieke Topshop-winkels bevestigd, maar Calamonte merkte op: “We hebben niets uitgesloten.”

Zijn commentaar volgt op herhaalde social media activiteit waarin de aanstaande herlancering van het Britse merk wordt aangekondigd. Onlangs deelde het merk op Instagram dat het “je IRL [in het echt, red.] in augustus” zal zien. De uitrol wordt overzien door zowel Asos als de nieuwe controlerende eigenaar Heartland, die in 2024 een belang van 75 procent in het bedrijf verwierf. Asos heeft echter de wholesale- en licentierechten op de labels behouden.