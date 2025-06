Topshop's comeback: Nieuwe retailstrategie en online aanwezigheid

Topshop, het bekende Britse modemerk, is klaar voor een grote comeback. Later dit jaar worden zowel fysieke winkels heropend als aparte websites voor Topshop en Topman gelanceerd. Dit markeert een verschuiving ten opzichte van de online-only aanwezigheid sinds de overname door Asos in 2021.

In 2021, na het faillissement van de vorige eigenaar Arcadia, kocht Asos Topshop en Topman voor 330 miljoen pond (omgerekend 300 miljoen euro). In september 2024 verkocht Asos echter een belang van vijfenzeventig procent aan de Deense holding Heartland voor ongeveer 135 miljoen pond. Hiermee werd een joint venture gecreëerd om de merken nieuw leven in te blazen.

Michelle Wilson, de onlangs aangestelde Managing Director van Topshop en Topman, heeft plannen onthuld voor een semi-permanente aanwezigheid in de retail vanaf augustus 2025. In het najaar keren de fysieke winkels terug via een wholesale partner. Wilson benadrukte dat het doel is om het merk te moderniseren en niet enkel het verleden te kopiëren. Populaire items zoals de Jamie en Joni jeans blijven, naast nieuwe bestsellers uit het Asos-tijdperk.

De vernieuwde winkels krijgen mogelijk ervaringsgerichte elementen, zoals die in Topshops voormalige flagshipstore in Oxford Street, waaronder nagelstudio's en piercingsalons. Het merk wil een breed publiek aanspreken met kleding variërend van casual tot avondkleding. Een succesvol pop-up evenement in april, met een verkoop elke drie minuten, toonde een sterke interesse van de consument.

Een nieuwe website, Topshop.com, is gepland voor de tweede helft van 2025 om de online aanwezigheid van het merk te herstellen. Dit maakt deel uit van een groter plan om Topshop zowel online als in de winkelstraten nieuw leven in te blazen.

Nu Topshop zich voorbereidt op zijn terugkeer, staat het voor de uitdaging zich aan te passen aan de huidige retailomgeving, terwijl het zijn geschiedenis gebruikt om verbinding te maken met zowel oude als nieuwe klanten.