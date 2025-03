Tweede horloge-huwelijk: Breitling neemt Gallet over

De tweede overname van het Zwitserse horlogemerk Breitling is een feit: Breitling neemt branchegenoot Gallet over, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De overname betekent voor Gallet dat het merk herlanceert.

Gallet is opgericht in 1826 door Julien Gallet in Zwitserland. Het merk belichaamde de geest van avontuur en langeafstandsreizen, door tijdmetingsinstrumenten te produceren voor races, de luchtvaart en off-road expedities. Het Zwitserse horlogemerk werd in de jaren ‘70 en ‘80 getroffen door de Quartz-crisis en de stijgende Zwitserse frank, waarna het merk stil kwam te liggen. Breitling brengt het horlogemerk nu opnieuw op de markt en verwacht in 2026 de eerste nieuwe Gallet-horloges te lanceren. Dit is precies twee eeuwen na de oprichting van het merk.

Breitling-CEO Georges Kern noemt de overname een natuurlijke volgende stap in de expansie van Breitling. “We blazen Gallet nieuw leven in onder de paraplu van de expertise en het vakmanschap van Breitling. Wij hebben een langetermijnvisie – Gallet nieuw leven inblazen als een sterk merk in de horlogerie, terwijl we haar geschiedenis van avontuur en innovatie op het gebied van uurwerken eren.”

Breitling nam in 2023 Universal Genève over. Dit markeerde de eerste overname van het Zwitserse horlogemerk en werd gezien als ‘een strategische zet die de prestige van de bekende naam in de wereld van luxe horloges moest herstellen’. Met de overname van Gallet zet het bedrijf dit doel kracht bij.