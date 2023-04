Udens modebedrijf Gerlon weer failliet, kans op doorstart niet reëel

Het Udense modebedrijf Gerlon is voor de tweede keer failliet verklaard na bijna zestig jaar bestaan. De kans om opnieuw gered te worden, wordt ‘uiterst klein geacht’, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De hevige (internationale) concurrentie wordt door de curator gezien als een obstakel.

Het moederbedrijf C.A.G. werd vorige week door de Bossche Rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf vroeg zelf een faillissement aan door schuldenlasten. Gerlon telde 22 werknemers, waarvan het UWV hun loon over de opzegtermijn zal betalen, net als het eventuele achterstallige loon, zo schrijft het AD.

De kans op een doorstart wordt door de curator, Jan Dingemans, uiterst klein geacht. “Die kans is niet reëel. Er zijn ontzettend veel partijen in de internationale textiel- en modebranche actief en de concurrentie is moordend. Er verkeren meerdere bedrijven in de branche in zwaar weer, ook afnemers van Gerlon.”

Het is de tweede keer dat het bedrijf failliet verklaard werd. De eerste keer ging Gerlon failliet in 2012. Toen werkten er nog negentig mensen. Volgens Dingemans heeft het bedrijf na de doorstart in 2012 nog een aantal jaren goed gedraaid, maar de toenemende internationale concurrentie in de textiel- en modebranche en de tegenvallende vraag als gevolg van de coronacrisis zorgen ervoor dat het bedrijf nu zijn tijd heeft gehad, aldus de curator.

Gerlon koopt op eigen initiatief stoffen in, waarna het in samenspraak met grootwinkelbedrijven kleding ontwerpt en produceert in heel Europa. Het modebedrijf beschikt daarvoor over fabrieken in Polen, Turkije en Roemenië. Gerlon produceert enkel private labels en heeft dus geen eigen merken.