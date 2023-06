Uitrol Shein marktplaats in Europa staat gepland in de herfst

Shein lanceerde vorige week een marktplaats waar consumenten items kunnen vinden zoals mode-, beauty-, en lifestyleproducten, maar ook huishoudelijke apparaten, doe-het-zelf producten en smart home items. De marktplaats is nu beschikbaar in Brazilië en de Verenigde Staten, waarna Mexico zal volgen. Ook de uitrol naar Europese landen laat niet lang op zich wachten.

De lancering van de marktplaats in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië staat namelijk gepland in de herfst, meldt Shein in een persbericht. De Chinese e-tailer wil de marktplaats in al zijn afzetmarkten uitrollen.

Naast het bekendmaken van de landen waar de marktplaats naar uitrolt, maakt Shein ook de lancering van een nieuw programma voor verkopers-emancipatie bekend: AcceleraShein. Het programma biedt ondersteuning aan verkopers op de marktplaats, inclusief training en bijscholing, voordelen voor verkopers en stimulans om hen te helpen hun zakelijke doelen te bereiken, zo staat in het persbericht.