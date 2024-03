Uitspraak over verbod van Calvin Klein advertentie met FKA Twigs is herzien

Advertising Standards Authority (ASA) heeft vandaag haar uitspraak over de Calvin Klein advertentie waar artiest FKA Twigs op stond opnieuw gepubliceerd. De onafhankelijke Britse toezichthouder meldt dat de organisatie bij nader inzien heeft besloten dat het beeld toch niet “seksueel expliciet” is, zoals eerder vernomen.

De desbetreffende advertentie werd in januari 2024 door de ASA bestempeld als "mogelijk aanstootgevend" en een voorbeeld van "objectificatie van vrouwen.” Het beeld toont de Britse artieste FKA Twigs topless in een open spijkerblouse. Een deel van haar billen en rechterborst is te zien.

Vrijwel meteen na de aankondiging van het verbod klonk er tegengeluid op sociale media. De Britse toezichthouder werd zelfs verweten van racisme. FKA Twigs heeft zelf ook gereageerd op het verbod. In een Instagram bericht schreef ze: “"Ik zie het 'stereotiepe seksuele object' niet zoals ik gelabeld ben. Ik zie een mooie, sterke gekleurde vrouw wier ongelooflijke lichaam meer pijn heeft overwonnen dan je je kunt voorstellen. In het licht van het beoordelen van andere campagnes uit het heden en verleden van deze aard, kan ik niet anders dan het gevoel hebben dat er hier sprake is van een dubbele moraal."

De Britse toezichthouder neemt de zaak serieus. In het persbericht schrijft ze nagedacht te hebben over de beweegredenen van de uitspraak uit januari. Of racisme een rol speelde, zoals veel reacties op sociale media suggereerden, zegt de Britse toezichthouder het niet mee eens te zijn. De ASA blijft echter open voor dialogen. "Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat mensen denken en te zeggen hebben. En we zijn niet bang om ons eigen denken ter discussie te stellen en onze beslissingen aan te passen als we denken dat we het bij het verkeerde eind hebben."

De ASA herziet haar eerdere claim dat het beeld ‘seksueel expliciet'. De toezichthouder ziet nu in de advertentie een model dat wel seksueel is, maar “zelfverzekerd en in controle” en daarom niet een ”seksueel object" zoals eerder gepubliceerd. Toch houdt de ASA vast aan het besluit dat de afbeelding van FKA Twigs niet geschikt is om publiekelijk te tonen.