Unibail-Rodamco-Westfield doet Amerikaans winkelcentrum van de hand ter waarde van half miljard

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft het winkelcentrum Westfield Santa Anita in Arcadia, Californië, verkocht aan een andere investeerder. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Voor de overname betaalde de investeerder, van wie de naam in het persbericht niet naar voren komt, een bedrag van 537,5 miljoen dollar (omgerekend ongeveer hetzelfde bedrag in euro’s). Het aandeel van URW in de opbrengst bedroeg 49 procent.

De verkoop van Westfield Santa Anita is een nieuwe stap in een grotere ontwikkeling bij URW. De vastgoedontwikkelaar is bezig het eigen portfolio te ‘stroomlijnen’ om de schuldenlast af te bouwen. Met name in de Verenigde Staten doet het vastgoed van de hand. Sinds 2021 heeft URW voor bijna een miljard dollar aan vastgoed verkocht in de Verenigde Staten. In Europa verdiende URW ongeveer 3,2 miljard terug met verkooptransacties.

Westfield Santa Anita is een winkelcentrum van bijna 140 duizend vierkante meter. De verkooptransactie was de grootste voor een winkelcentrum in de VS sinds 2018, zo laat URW in het persbericht weten.