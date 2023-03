UWV: Arbeidsmarkt in laatste kwartaal 2022 nog steeds krap

Ondanks een lichte daling in het tweede halfjaar van 2022, blijft de Nederlandse arbeidsmarkt zeer krap, blijkt uit cijfers van het UWV.

De arbeidsmarkt bereikt, na zes kwartalen op rij, een (voorlopig) hoogtepunt in het tweede kwartaal van 2022. De lichte daling volgde in het derde kwartaal en zette in het vierde kwartaal verder door, schrijft het UWV.

In het vierde kwartaal zag de arbeidsmarkt een daling van 7,3 procent in openstaande vacatures. Ter verduidelijking: in het derde kwartaal telde het UWV 451.900 openstaande vacatures, in het vierde kwartaal waren dat 418.900 vacatures. Tegelijkertijd nam het aantal personen met een verstreken WW-duur van maximaal een half jaar juist iets toe, namelijk met 3,6 procent.

De daling staat wel in lijn met de eerdere voorspellingen die het UWV deed. Zo meldde het in mei dat het aantal banen en vacatures terug zal dalen, wanneer de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne de economie en de arbeidsmarkt parten gaan spelen.