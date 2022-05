UWV: ‘Arbeidsmarkt bereikt piek in 2022, krapte blijft’

De Nederlandse arbeidsmarkt zal in 2022 een hoogtepunt bereiken wat het aantal banen en vacatures betreft. Dat aantal zal dit jaar nog stijgen, maar volgend jaar weer dalen, wanneer de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne de economie en de arbeidsmarkt parten gaan spelen, zo voorspelt het UWV in een persbericht.

Volgens het UWV zal de hoeveelheid banen in 2022 nog oplopen tot 11,15 miljoen, een groei van 1,9 procent. Het aantal vacatures neemt dit jaar nog met 9 procent toe, maar zal in 2023 weer afnemen als de groei van de economie stagneert, of weer gaat dalen.

Dat dat gaat gebeuren is volgens het UWV waarschijnlijk. “Er hangen donkere wolken boven de economie in Nederland," aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, in het persbericht. Verder plaatst hij kanttekeningen bij een al te zekere prognose in de eerste plaats. "De prognose die wij nu hebben is nog enigszins positief. Maar door de economische ontwikkelingen die snel op elkaar volgen en die ook de koopkracht van mensen kunnen aantasten, is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven.”

De arbeidsmarkt blijft de komende jaren wel krap, ook wanneer het aantal vacatures gaat dalen. Witjes: “Het is belangrijk dat werkgevers zich gaan realiseren dat de krapte structureel is. Ze moeten zich gaan instellen op de krapte en personeelstekorten en zich er niet door laten verrassen. Dit vraagt flexibiliteit van werkgevers in het aannemen van mensen door bijvoorbeeld breder te kijken naar kandidaten, maar ook in het binden en boeien van de eigen werknemers.”