De beste werknemers, die heb je al: vijf tips om personeel te behouden

De spanning op de arbeidsmarkt stijgt, figuurlijk en letterlijk. Vanochtend publiceerde het CBS een kwartaalrapport waaruit bleek dat er in de eerste drie maanden van 2022 weer vacatures bij zijn gekomen, terwijl het aantal werklozen verder is gedaald. Ook in de detailhandel zijn de tekorten aan menskracht nijpend. Steeds meer winkeliers zien zich gedwongen om de openingsuren te versmallen of zelfs de deuren tijdelijk te sluiten, omdat ze de werkroosters van hun bedrijf maar niet gevuld krijgen.

Nieuw personeel vinden is voor veel werknemers nu de hoogste prioriteit. Daarbij kan het verkeren dat bestaand personeel over het hoofd wordt gezien. En dat is zonde: immers, de beste werknemers zitten vaak al in het bedrijf. Ze zijn al ingewerkt, hebben hun loyaliteit bewezen en kunnen fungeren als opleiders en ambassadeurs. Zeker in tijden als deze zijn ze onmisbaar, dus is het cruciaal om te zorgen dat ze blijven.

Wat komt daarbij kijken? FashionUnited verzamelde vijf tips om werknemers te behouden, uit artikelen van retailorganisatie INretail, bemiddelaarsbureau Intermediair en uitzendbureau Randstad.

Een fijne werkomgeving

Het is belangrijk dat werknemers in de ochtend zin hebben om naar hun werk te gaan en aan hun klus te beginnen. Daarvoor is het belangrijk dat het werken gebeurt in een aangename omgeving. Dat kan zich vertalen naar een gezellige werkplek met planten en comfortabele zitjes, of een fijne kantine. Maar ook op sociaal vlak is er veel te halen. Als werknemers goed contact hebben met collega’s zullen ze zich meer op hun gemak voelen op de werkvloer. Daarvoor kunnen teamuitjes en borrels en goede weg zijn, maar ook voldoende tijd voor een gezamenlijke lunchpauze of af en toe een praatje onderling.

Ontwikkelmogelijkheden bieden

Werknemers die hun leercurve zien afzwakken, zullen zich op den duur gaan vervelen. Wie zich daarentegen uitgedaagd voelt en het gevoel heeft de eigen ambities na te kunnen jagen, blijft gemotiveerd. Op de hoogte zijn van de leerdoelen van medewerkers en passende ontwikkelkansen bieden houdt medewerkers op het puntje van hun stoel - en zorgt er op den duur voor dat ook het bedrijf verder komt.

Waardering tonen

Voor medewerkers is het belangrijk dat ze zich gewaardeerd en gezien voelen binnen een bedrijf. Die waardering kan zich enerzijds uiten in een passend salaris, maar ook in de vorm van goede en respectvolle communicatie. Op de hoogte blijven van hoe het met een werknemer gaat en inzet belonen met een compliment zijn al een goed begin. Bij onvoldoende waardering op dit vlak is de kans groot dat werknemers vertrekken: uit onderzoek van adviesbureau Berenschot bleek dat slecht contact met een leidinggevende een van de primaire redenen is voor werknemers om hun baan op te zeggen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden lijkt een logische tip, maar daarbij wordt vaak vooral gedacht aan salaris, terwijl secundaire arbeidsvoorwaarden eveneens aandacht verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot thuiswerken, opties voor kinderopvang op kantoor of het bieden van extra verlofmogelijkheden. Dit soort zaken kunnen ook bijdragen aan een betere werk-privébalans bij werknemers, waardoor ze minder snel gestresst raken en zich beter kunnen focussen.

Betrokkenheid bij het bedrijf

Een gevoel van autonomie, het idee dat je als werknemer serieus wordt genomen. Dat geeft personeel zelfvertrouwen en zorgt voor meer werkplezier. Om dat te bereiken, helpt het om werknemers zo nu en dan om advies te vragen of hen bijvoorbeeld te laten meedenken over projecten of beleid. Dat kan over grote en kleine zaken gaan, van de manier waarop een display is ingericht tot input voor een vijfjarenplan. Als werknemers input kunnen leveren, zullen zich meer betrokken voelen bij het bedrijf, wat de loyaliteit vergroot. Een extra pluspunt: wie weet komen werknemers met verfrissende, creatieve ideeën.