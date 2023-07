UWV en Wereldhave organiseren banenmarkten om ondernemers aan personeel te helpen

Het UWV slaat de handen ineen met Wereldhave voor het organiseren van banenmarkten die ondernemers kunnen helpen bij het vinden van personeel in de uitdagende arbeidsmarkt. Dat melden de organisaties in een persbericht.

Na een testperiode met twee arbeidsmarkten in Arnhem, vinden het komende jaar nog twee banenmarkten in Heerhugowaard en Capelle aan den IJssel plaats. Ook de markten in Arnhem komen terug. Het uiteindelijke doel is in alle elf de winkelcentra van Wereldhave in Nederland jaarlijks een banenmarkt te organiseren.

Het doel van de samenwerking is om een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van werkzoekenden, inclusief degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“UWV heeft een gigantisch netwerk van contactpersonen in regionale Werkgevers Servicepunten en samenwerkingen met gemeenten. Door de netwerken en de expertise te bundelen en onze centra als platform te gebruiken, proberen wij ondernemers in de regio te helpen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel”, legt Kim de Munnik, Director Operations bij Wereldhave, in het persbericht uit.