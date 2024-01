Vagabond Shoemakers imiteert Patagonia, schenkt bedrijf aan stichting

De eigenaren van het Zweedse schoenenmerk Vagabond Shoemakers, Marie Nilsson Peterzén en Mats Nilsson, schenken het bedrijf aan de nieuw opgerichte stichting Vagabond Shoemakers Foundation. Het doel: op termijn liefdadigheidsprojecten steunen.

Vagabond Shoemakers Foundation wordt daarmee eigenaar van het merk, zo maakt Vagabond bekend in een persbericht. Hierdoor worden alle winsten van het bedrijf gebruikt voor onderzoek, onderwijs en liefdadigheidsprojecten op gebieden die de stichting hoog in het vaandel heeft staan.

Vagabond behaalde in 2023 een consumentenwaarde van 1,5 miljard Zweedse kronen (133,7 miljoen euro) en distribueert haar producten in meer dan 50 landen. Het merk heeft ook een eigen ontwerpstudio.

Vagabond gaat Patagonia achterna: Eigenaren doneren bedrijf aan stichting

Er moest een keuze gemaakt worden over de toekomstige eigendomsstructuur, wat ervoor zorgde dat er een ‘simpele keuze’ werd gemaakt, zo schrijft Nilsson in het persbericht. “We hebben altijd gewild dat onze successen initiatieven en projecten zouden ondersteunen die in onze tijd nodig zijn. Een stichting betekent de mogelijkheid om continue en substantiële steun te bieden. Het betekent ook veel voor ons dat het bedrijf zich blijft ontwikkelen in lijn met de doelen en intenties die we hebben gesteld.”

De eigenaren van Vagabond zijn niet de eersten die hun bedrijf schenken aan een stichting om initiatieven in de industrie te steunen. De oprichter van Patagonia doneerde zijn bedrijf in 2022 aan twee goede doelen. Hiermee kunnen de goede doelen de winst van het bedrijf gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan. “De aarde is nu onze enige aandeelhouder”, zo klonk het destijds.