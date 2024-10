Van Amsterdam naar de DACH-markt: Summums samenwerkingsstrategie

Het Amsterdamse modemerk Summum staat sinds de oprichting in 1998 bekend om haar bijzondere aanpak in damesmode. Met een combinatie van tijdloos Nederlands design en veelzijdige internationale charme heeft het label ook succes geboekt op de DACH-markt (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Maar hoe gaat Summum om met de uitdagingen van deze veeleisende markt, die bekend staat om zijn culturele eigenaardigheden en sterke concurrentie? Lars Gelling, Commercial Director Wholesale bij Summum, deelt in een interview met FashionUnited inzichten en legt uit hoe het merk Duitse retailers ondersteunt bij het uitbreiden en verrijken van hun assortiment.

Samenwerken om identiteit en visie te behouden

In de DACH-regio werkt Summum samen met zes agenten in Duitsland en één in Oostenrijk en Zwitserland. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat het merk in elke showroom optimaal gepositioneerd wordt, ondersteund door gerichte marketingmaterialen die de merkidentiteit duidelijk en consistent overbrengen. “Summum spreekt voor zich,” legt Gelling uit. “Met magazines, lookbooks, video's en ons 'Brandbook' laten we duidelijk zien waar we voor staan.” Het is de combinatie van Nederlandse wortels en internationale flair die het karakter van het merk vormt en ook steeds meer weerklank vindt bij klanten in de Duitstalige regio.

Summum SS25. Credits: Summum

Strategieën voor marktintroductie in de DACH-regio

Bij het uitbreiden naar nieuwe verkooppunten ligt de focus van Summum op onafhankelijke boetieks en grote speciaalzaken. Gelling benadrukt dat de veelzijdigheid van de ontwerpen een breed scala aan klantengroepen aanspreekt en in verschillende retailconcepten werkt. Voor de Duitse markt hoeven er geen grote aanpassingen aan de collecties te worden gedaan, aangezien klanten daar steeds meer openstaan voor merken met een vernieuwende aanpak. Dat blijkt ook uit de successen die Summum boekt met de gerichte presentatie van zijn collecties. De sleutel tot succes ligt volgens Gelling in de juiste presentatie van het merk: “Belangrijk is vooral de manier waarop de collectie gepresenteerd wordt – gesorteerd op kleur en in capsules. Daarbij komen showkaarten, magazines en het verkoopteam dat als merkambassadeurs fungeert.”

Summum SS25. Credits: Summum

Kansen voor retailers

Summum biedt retailers in de DACH-regio een uitstekende kans om hun assortiment gericht te diversifiëren en te versterken. Met een duidelijke focus op kwaliteit en design zet het merk vooral in op de categorieën blouses en broeken – twee productgroepen die bijzonder populair zijn bij klanten. “We zien veel potentieel om deze successen verder uit te breiden,” legt Gelling uit. “Daarnaast werken we hard aan het uitbreiden van ons aanbod aan jurken om nog beter in te spelen op de voorkeuren van Duitse klanten.” Het label slaagt erin de verschillende facetten van moderne damesmode te bedienen en tegelijkertijd rekening te houden met regionale eigenaardigheden.

Summum overtuigt vooral door sterke merkpresentaties en het vertrouwen in de producten. Een voorbeeld van het succes van het merk is de samenwerking met een Duitse boetiekhouder, die Summum ontdekte na een bezoek aan een van de eigen winkels in Bergen. Onder de indruk van de presentatie en de collectie besloot ze het merk in haar eigen winkel op te nemen. Vandaag de dag behoort zij tot de meest succesvolle partners van Summum in Duitsland. “Dit laat zien hoe belangrijk een overtuigende merkpresentatie en vertrouwen in het product zijn voor zakelijk succes,” aldus Gelling.

Summum SS25. Credits: Summum

De juiste partners

Volgens Gelling zijn de ideale partners voor Summum de zogenaamde 'Local Heroes' – retailers met een sterk merkenportfolio die de visie van Summum delen. “Als Summum wordt verkocht zoals het bedoeld is – anders en vernieuwend – zullen overtuigende verkoopcijfers volgen,” verklaart Gelling. Met de juiste presentatie en een duidelijke merkstrategie heeft Summum het potentieel om zich verder te vestigen als toonaangevend merk in de DACH-regio. “De Duitse markt biedt enorm veel potentieel als je de juiste strategie volgt,” voegt Gelling toe. In de komende jaren plant Summum om het aantal boetieks en modewinkels in de regio te vergroten en de merkbekendheid verder te versterken door middel van gerichte PR- en influencer-campagnes.