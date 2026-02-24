Van mentoren tot merkstrategie: NZA Sales Director Wilberd van Doorn over inspiratie en groei

Marges staan onder druk, consumentengedrag verandert sneller dan ooit en merken worden gedwongen om bewuster, strategischer en consistenter keuzes te maken. Terwijl veel spelers in de mode-industrie zoeken naar houvast, laat NZA New Zealand Auckland al jaren een opvallend stabiele groei zien, zowel in retail als in wholesale. Achter die koers staat onder meer Sales Director Wilberd van Doorn, die inmiddels al meer dan tien jaar een bepalende rol speelt binnen het merk. Zijn verhaal is er een van vakmanschap, inspiratie en visie, elementen die naadloos aansluiten bij de transformatie van de industrie.

Loopbaan gebouwd op inspiratie

Van Doorn rolde via zijn buurman Robert Theijssen de modebranche in, maar zijn professionele vorming werd vooral bepaald door de mensen die hem onderweg begeleidden. Bij Esprit leerde hij van voormalig directeur Peter Kruip de fundamenten van het vak: structuur, discipline en langetermijndenken. Van Jerry Abma bij Bestseller ontdekte hij hoe duurzame franchisepartnerschappen worden opgebouwd, gebaseerd op vertrouwen en gedeeld ondernemerschap.

Ook Robert Thijssen en Ben Mandemakers noemt hij als belangrijke voorbeelden, vanwege hun visie en ondernemende energie. En dan is er Renzo Rosso van Diesel, die zijn denken over merkbouw blijvend beïnvloedde. “Een man die ik niet mag vergeten als het gaat om merkdenken en bouwen,” zegt Van Doorn. Al deze mentoren vormen samen de basis van zijn leiderschapsstijl: beschikbaar zijn, goed luisteren, heldere keuzes durven maken en consistentie bewaken. “Warm aan de buitenkant, maar duidelijk en stevig in de keuzes die we samen maken.”

Credits: NZA New Zealand Auckland

Van handel naar merkbouw: koers houden in een veranderende industrie

Volgens Van Doorn bevindt de mode-industrie zich midden in een fundamentele transitie. “We bewegen ons van de manier van werken uit de jaren tachtig richting de realiteit van 2030. Waar het vroeger vooral om handel draaide, gaat het nu om merken bouwen.” NZA maakte deze omslag al vroeg. Het merk stopte met dames- en kindermode en richtte zich volledig op heren casualwear: een bewuste keuze voor merkwaarde boven volume. Die beslissing vormt tot op de dag van vandaag het hart van de strategie.

Inmiddels telt NZA circa zestig monobrandstores en werkt het samen met zorgvuldig geselecteerde retailpartners wereldwijd, waarbij shop-in-shopconcepten een belangrijke rol spelen. De filosofie is bewust helder: gecontroleerde distributie, samenwerken met de beste ondernemers in plaats van de meeste en een prijsbeleid dat de merkwaarde beschermt. Zoals Van Doorn het verwoordt: “We willen niet de meeste klanten in een stad, maar de beste klanten.” Het voorbeeld van Middelburg laat zien hoe die aanpak in de praktijk werkt: een eigen winkel, gekoppeld aan één strategische partner die het merk op topniveau presenteert.

Credits: NZA New Zealand Auckland

Internationale expansie: groeien met visie, partners en wendbaarheid

De internationale strategie van NZA is een logisch vervolg op de succesvolle aanpak in Nederland. Dankzij korte lijnen tussen directie, productontwikkeling, sales en het brandteam kan het merk snel inspelen op veranderingen in de markt. Hoewel de basiscollectie overal hetzelfde blijft, worden accenten per land subtiel aangepast. Duitsland vraagt nu eenmaal om andere kwaliteiten dan Spanje, terwijl het merk-DNA altijd herkenbaar blijft.

Succesvolle initiatieven uit de afgelopen jaren zijn onder meer de focus op monobrandstores, een defensief afprijsbeleid en de keuze om te werken met eigen verkopers in plaats van agents. In Nederland kiest NZA bewust voor familiebedrijven: ondernemers die het merk niet alleen verkopen, maar ook uitdragen. De expansieplannen zijn ambitieus. “Internationaal zien we ruimte voor vijftig tot zestig nieuwe winkels,” aldus Van Doorn. De huidige focus ligt op Duitsland en België, waar dit jaar meerdere nieuwe winkels openen, waaronder zes in maart en nog eens zes tot zeven in september. In België komt daar een nieuwe vestiging in Hasselt bij.

Leiderschap als motor voor groei

Van Doorns leiderschapsstijl is nuchter, toegankelijk en doelgericht. Hij gelooft in duidelijkheid, maar vooral ook in vertrouwen. “Wanneer iemand met een goed idee komt, zeg ik negen van de tien keer: ga het doen,” vertelt hij. Zijn drijfveer ligt in het bouwen aan een sterk A-merk in Europa én in het begeleiden van jong talent. Een advies aan starters sluit daar naadloos op aan: begin onderaan, wees leergierig, toon initiatief en gebruik de eerste jaren om alles in je op te nemen. “Pas na vier tot vijf jaar kun je je echt gaan specialiseren.”

Daarmee keert het verhaal terug naar de kern van zijn carrière: de waarde van mensen. De inzichten, begeleiding en inspiratie die hij zelf ontving, geeft hij vandaag door aan de volgende generatie, en dat maakt zijn leiderschap zo relevant voor de toekomst van NZA.