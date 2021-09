Van noodzaak naar blijvende trend: TCOG en Tinx-IT over de groei van e-commerce

Het afgelopen anderhalf jaar was het voor veel modebedrijven noodzaak om in snel tempo eigen e-commerce op te zetten. Extra afzetkanalen dus, om geen omzet mis te lopen én mee te liften op de explosieve groei van e-commerce. Inmiddels is duidelijk dat e-commerce niet meer weg te denken is, en dus grijpen bedrijven het moment aan om hun e-commerce-activiteiten te optimaliseren en uit te breiden met online marketplaces. FashionUnited ging hierover in gesprek met Rembrandt Kuijpers, Managing Partner bij TCOG, en Bob van der Lelie, Senior Sales Executive bij Tinx-IT.

Perfecte partners, op het juiste moment

Al ruim voor de coronacrisis ging TCOG een exclusief partnership aan met Tinx-IT om de fashion- en retailmarkt in de Benelux gezamenlijk te voorzien van geïntegreerde e-commerce oplossingen. Kuijpers: “We zagen perspectief in het aanbieden van standaard integraties tussen Dynamics 365 Business Central (voorheen Dynamics NAV) en e-commerce platformen zoals Magento, WooCommerce en Shopify. Vorig jaar hebben we gezamenlijk enkele succesvolle implementaties afgerond. Niet lang daarna raakte de groei van e-commerce door de coronacrisis in een stroomversnelling.” Met inmiddels ruim tachtig bevlogen collega’s vanuit drie locaties, zorgt TCOG ervoor dat klanten kunnen doen waar ze goed in zijn. Daarbij ontzorgt TCOG als one-stop-shop partner op het gebied van IT en de uitdagingen die de digitale transformatie met zich meebrengt. “Met onze op het Dynamics 365 platform gebaseerde oplossingen van LS Retail (LS Central) en itSuitsFashion 365, creëren we de perfecte fit voor onze doelgroep.”

Krachten bundelen voor het beste resultaat

De visie van TCOG is om zoveel mogelijk te standaardiseren. Om klanten nog beter te kunnen bedienen, zocht het bedrijf een partner die bewezen e-commercesoftware beschikbaar heeft. “Tinx-IT is een zeer innovatief bedrijf dat continu bezig is zijn software te verbeteren”, vertelt Kuijpers. “Een relatief klein en persoonlijk bedrijf bovendien, dat met de voeten in de klei staat. Dat past bij ons. Niet te veel bravoure en een vergelijkbaar DNA: zowel bij TCOG als bij Tinx-IT werken echte mensen-mensen.” Van der Lelie vult aan: “We hebben een gemeenschappelijke visie, namelijk om onze klanten met krachtige oplossingen toekomstperspectief te bieden. Wij zijn gespecialiseerd in e-commerce integraties met Microsoft Dynamics 365. Tevens faciliteren wij koppelingen naar ChannelEngine, een gecentraliseerde hub waar bedrijven zich kunnen aansluiten op honderden marketplaces zoals Amazon, AboutYou, Kleertjes, Bol en Zalando.”

E-commerce stap voor stap uitbreiden

Naar dat laatste is steeds meer vraag vanuit modebedrijven, want marketplaces zijn booming. “Voor Dante6 en ByBar, beiden klant van ons, zijn we begonnen met het realiseren van een geïntegreerde webshop. Nu breiden we dit verder uit naar marketplaces”, vertelt Kuijpers. Ook Style Labels, waar de kindermodemerken Levv en Quapi onder vallen, breidt stapsgewijs zijn e-commerce-activiteiten steeds verder uit in samenwerking met TCOG en Tinx-IT. Van der Lelie: “Met hun organic collectie van Levv hebben zij de hoogste ISO-certificering voor duurzaam produceren verkregen. Uniek in Europa. Met die collectie gaat Style Labels nu verschillende marketplaces betreden.” De flexibiliteit en schaalbaarheid die de samenwerking oplevert is een groot voordeel: uitbreiden naar meer kanalen is relatief eenvoudig, als de basis eenmaal staat.

Meer focus op goede content

Steeds meer modebedrijven hebben een eigen webshop én zijn aanwezig op marketplaces. Van groot belang is dat de technologie hierachter goed functioneert. Dit maakt namelijk dat zij zich bezig kunnen houden met het maken van mooie content, om de producten zo goed mogelijk te etaleren. Wanneer de webshop en externe kanalen gesynchroniseerd zijn met het ERP-pakket, levert dat veel voordelen op. Minder repetitieve handelingen bijvoorbeeld, waardoor de foutmarge verkleint. “In de praktijk betekent dit al snel een besparing van een halve tot twee FTE-ers”, weet Van der Lelie. “Medewerkers die als bedrijf voor andere doeleinden kunnen worden ingezet, zoals het verbeteren van de service.” De return on investment is groot, beaamt Kuijpers. “Door meerdere afzetmarkten te creëren kunnen modebedrijven hun bereik enorm vergroten, direct in contact komen met de consument én hun risico spreiden. En die zekerheid is – ook na de pandemie – zeer waardevol.”