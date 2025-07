Van Zara tot Theker Robotics: Inditex bereidt zich voor op de toekomst

Madrid – Op dinsdag 15 juli vond in het hoofdkantoor van Inditex in Arteixo (Noord-Spanje) de aandeelhoudersvergadering van 2025 plaats. De bijeenkomst stond onder leiding van Marta Ortega Pérez, de niet-uitvoerende voorzitter van het Spaanse modeconcern. Tijdens de vergadering keurde men de jaarrekening van 2024 goed en lichtte de directie verschillende initiatieven en projecten toe waarmee het bedrijf zijn groeipotentie verder wil benutten.

Marta Ortega Pérez opende de vergadering, omringd door de belangrijkste leden van de raad van bestuur van Inditex. In haar toespraak benadrukte ze de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de opening van de eerste Zara-winkel in La Coruña. Een mijlpaal, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor het Spaanse en internationale mode-ecosysteem. Deze prestatie is te danken aan de verschillende teams die Inditex door de jaren heen heeft samengesteld. Ortega Pérez bedankte voorzitter José Arnau Sierra voor zijn bijdragen aan het bedrijf. Arnau Sierra, die sinds juni 2012 lid was van de raad van bestuur en niet-uitvoerend vicevoorzitter van Inditex, heeft zijn taken neergelegd. Roberto Cibeira, CEO van Pontegadea, is door de aandeelhoudersvergadering bevestigd als nieuw lid van de raad van bestuur.

Aandeelhoudersvergadering van Inditex in 2025, gehouden op 15 juli 2025 in Arteixo, La Coruña (Spanje). Credits: Screenshot.

"Zijn bijdrage aan dit bedrijf, zijn uitgebreide kennis en zijn jarenlange toewijding zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan", zei de president van Inditex over het werk van José Arnau Sierra, aan het einde van haar toespraak tot de aandeelhouders van het Spaanse multinationale modebedrijf. In haar toespraak herinnerde Marta Ortega zich dat "midden jaren 70, in deze prachtige stad waar we ons vandaag bevinden, een grote droom ontstond." Het was in die tijd, iets meer dan vijftig jaar geleden, dat "een gedurfd idee werd geboren, een andere manier van werken", die voortkwam uit een ogenschijnlijk eenvoudig idee: "de klant altijd centraal stellen: naar hem luisteren, hem begrijpen, hem design, kwaliteit en nabijheid bieden." "Het ging niet alleen om het verkopen van kleding, maar om het begrijpen van mensen", en "dat is niet veranderd", benadrukte de president van Inditex.

"In 2025 blijft deze blik gericht op de toekomst," en het Inditex van vandaag "wil zeker groeien, maar niet alleen in omvang," "en ook waarden, verantwoordelijkheden en relevantie meebrengen." "We willen," vatte Marta Ortega samen, "dat deze groei ons in staat stelt steeds beter te worden."

"Degenen die vijftig jaar geleden aan deze reis begonnen, met de heer Ortega aan het roer, hadden zich nooit kunnen voorstellen dat ze geschiedenis zouden schrijven. Maar waar ze zeker van waren, was dat het noodzakelijk was om dingen goed te doen, met toewijding, toewijding en passie," en "dat blijft onze leidraad" voor "een bedrijf dat zich richt op het product, kwaliteit en luisteren naar wat ons omringt." "Er zijn geen excuses of shortcuts, doe dingen gewoon goed," en daarmee beloofde ze de aandeelhouders van Inditex: "de toekomst ligt in onze handen." Een inspirerende uitspraak met een dubbele betekenis, die echter niet tegenstrijdig is of afwijkt van de betekenis van de woorden van de president van Inditex. Met deze zorgvuldig gekozen zin benadrukte Marta Ortega Pérez enerzijds dat, ondanks de stemmen die de strategie van het bedrijf in twijfel hebben getrokken, het bedrijf vastbesloten blijft om waarde te creëren. Anderzijds beloofde ze dat deze waardecreatie zal dienen om de verantwoordelijke toekomst vorm te geven die het bedrijf belooft, in overeenstemming met de richtlijnen van zijn groeimodel en bedrijfsvoering, en die in de "handen" van iedereen is.

Inditex wil groeitrend voortzetten

Na de toespraak van Marta Ortega Pérez nam CEO Óscar García Maceiras het woord. Hij presenteerde de belangrijkste resultaten van 2024 aan de aandeelhouders, waarvan de jaarrekening tijdens deze vergadering werd goedgekeurd. Hij benadrukte de goede start van het bedrijf in 2025, ondanks een afkoeling van de groei.

Aandeelhoudersvergadering van Inditex in 2025, gehouden op 15 juli 2025 in Arteixo, La Coruña (Spanje). Credits: Screenshot.

Maceiras wees op de omzet- en winstcijfers waarmee Inditex 2024 afsloot en benadrukte dat de online verkoop in dat jaar een bijzonder relevant cijfer liet zien. Dit bewijst het succes van de omnichannelstrategieën die Inditex de afgelopen jaren heeft geïmplementeerd. Dankzij deze investeringen sloot Inditex 2024 af met meer dan 10 miljard euro aan online verkopen.

Naast de cijfers van 2024, die al in maart werden gepresenteerd, richtte Maceiras zich op 2025. Hij benadrukte dat het bedrijf, ondanks de uitdagende omstandigheden, het nieuwe boekjaar met positieve groei in omzet en winst is gestart. Inditex wil deze groeitrend voortzetten. Hij noemde de recente commerciële initiatieven en projecten die het bedrijf heeft gelanceerd en die op korte termijn verder zullen worden geïmplementeerd als onderdeel van de langetermijnstrategieën. Hij benadrukte de lancering van de nieuwe ‘reis-modus’ van Zara in Spanje en Frankrijk vanaf juli, de ingebruikname van het nieuwe logistieke distributiecentrum Zaragoza II, dat al in testmodus draait en medio augustus start met de verwerking van producten voor winkels, en de opening van het nieuwe gebouw voor de commerciële teams van Zara in het Spaanse dorp Arteixo in de komende maanden. Deze faciliteit van meer dan 160.000 vierkante meter zal de volgende groeifase van Zara en de hele Inditex Groep ondersteunen.

Aandeelhoudersvergadering van Inditex in 2025, gehouden op 15 juli 2025 in Arteixo, La Coruña (Spanje). Credits: Screenshot.

“Ondanks de complexe en onzekere omgeving handhaven we onze ambitie om de positieve groeitrend voort te zetten in 2025”, aldus Maceiras tegen de aandeelhouders van Inditex. Dit bleek ook uit “onze verkopen in het eerste kwartaal van het jaar”. “We voeren dit jaar een aantal projecten en initiatieven uit die zich richten op verdere innovatie, constante aanpassing aan de behoeften van onze klanten en diversificatie van ons bedrijfsmodel”. Hiervoor zijn “naar schatting 1,8 miljard euro aan reguliere investeringen gepland”; aangevuld met de 900 miljoen euro per jaar uit het “tweejarenplan 2024-2025” voor logistiek, waarmee het nieuwe logistieke centrum in Zaragoza is gerealiseerd, “een van de belangrijkste projecten van het plan”, aldus Maceiras.

Inditex investeert in ‘slimme’ robot start-up Theker Robotics

Naast de aankondigingen van Óscar García Maceiras over de verschillende projecten en initiatieven die de komende maanden van start gaan, kondigde hij ook de deelneming van Inditex in het kapitaal van de Spaanse start-up Theker Robotics aan. Dit opkomende bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van slimme robots aangedreven door AI, waarmee ze de huidige dynamiek in sectoren zoals afvalbeheer, logistiek, voedsel en dranken, productie en retail willen veranderen. Theker Robotics is de derde start-up waarin Inditex in iets meer dan een jaar investeert, de eerste in 2025, na de investeringen in Galy en Epoch Biodesign in 2024.

Aandeelhoudersvergadering van Inditex in 2025, gehouden op 15 juli 2025 in Arteixo, La Coruña (Spanje). Credits: Screenshot.

“In 2024 hebben we geïnvesteerd in de start-ups Galy en Epoch, die respectievelijk innovatieve programma's ontwikkelen voor het kweken van katoen in het laboratorium met behulp van stamcellen en het ontwerpen van enzymen met AI die recyclingprocessen bevorderen”, aldus Maceiras. Deze investeringen sluiten aan bij de visie van Inditex dat “innovatie absoluut noodzakelijk is op het gebied van duurzaamheid”, met als doel “dat 100 procent van onze grondstoffen in 2030 duurzamer is”. “In 2024 bereikten we een percentage van 73 procent, waarvan 39 procent gerecyclede vezels.”

Aansluitend op deze investeringen, en als bewijs dat Inditex blijft inzetten op innovatie, ook buiten de duurzaamheidsdoelstellingen, “kondigen we vandaag aan dat we hebben geïnvesteerd in Theker”, aldus Maceiras tegen de aandeelhouders en de raad van bestuur van Inditex. “Dit is een Spaanse start-up die een innovatief programma ontwikkelt voor het automatiseren van processen met behulp van robots die worden aangedreven door AI.” “We verwachten dat deze geavanceerde technologie in de toekomst verdere productiviteitsverbeteringen mogelijk maakt, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van het werk van al onze professionals kunnen blijven waarborgen.”