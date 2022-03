Vanaf 28 mei verbod op nepreviews in Nederland

Het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen is in Nederland vanaf 28 mei dit jaar verboden. Dat is te lezen in een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Na de Tweede Kamer ging deze week ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel ‘modernisering consumentenbescherming’, dat ‘diverse regels in de digitale economie aanscherpt om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren’.

Vanaf 28 mei is het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen, ook wel reviews genoemd, bij de wet niet meer toegestaan. Reviews moeten door handelaren worden gecontroleerd op echtheid voordat ze mogen worden geplaatst. Daarnaast krijgen zij de verantwoordelijkheid om de consument te laten weten hoe de reviews worden gecontroleerd. Ook het tegen betaling laten plaatsen van nepreviews door een ander mag niet meer.

Overige regels: meer verantwoordelijkheid bij de verkoper

Andere regels die onder de nieuwe wet vallen zijn de plicht van verkopers om de consument te informeren of zij een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgen, bijvoorbeeld op basis van browsegeschiedenis. Daarnaast moeten zij bij zoekresultaten duidelijk maken hoe de volgorde van de resultaten wordt vastgesteld en wanneer bepaalde zoekresultaten tegen betaling een hogere plaatsing hebben gekregen.

Verkopers moeten consumenten ook laten weten wie de levering en retourzendingen organiseert, zodat klanten weten wie ze moeten contacteren wanneer er iets misgaat. Tot slot komt er nog een regel voor digitale diensten bij: wie voor het aanbieden van diensten persoonlijke gegevens van consumenten opvraagt, moet helderheid bieden over de duur van het contract en de mogelijkheden voor beëindiging. Bij ontbinding moet de aanbieder ook stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens van de consument.

De regelgeving moet eind mei ook in de rest van de Europese Unie ingaan. De regels gelden dan ook bij online winkelen over de grens.