Vans-moeder VF Corporation winstgevender in Q2 dankzij transformatieplan 'Reinvent'

De modegroep VF Corporation ziet vooruitgang met zijn transformatieplan 'Reinvent', zo blijkt uit een financiële update. Het moederbedrijf van The North Face en Vans heeft een hogere brutomarge behaald dan vorig jaar.

De omzet van VF daalde in het tweede kwartaal met 6 procent tot 2,8 miljard dollar, een kleinere daling dan in het eerste kwartaal. De verkopen van de merken The North Face en Vans daalden. Alleen bij het merk The North Face daalde de omzet met 4 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl de omzet van het merk Vans met 11 procent daalde in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Bracken Darrell, CEO van VF, spreekt zich positief uit over de resultaten van Q2. Het vorig jaar aangekondigde transformatieplan 'Reinvent', dat onder meer moet zorgen voor kostenbesparingen, lijkt te werken. "Onze resultaten in het kwartaal voldoen aan onze verwachtingen en weerspiegelen een opeenvolgende en brede verbetering in jaar-op-jaar trends. Tegelijkertijd boeken we verdere vooruitgang op onze vier Reinvent-prioriteiten en liggen we op schema om ons eerder aangekondigde besparingsdoel van 300 miljoen dollar tegen het einde van FY25."

De voorraden van VF-merken namen in het tweede kwartaal met 13 procent af. In het afgelopen kwartaal steeg de brutomarge naar 52,2 procent, een verbetering van 1,2 procent.

VF verwacht een lichte omzetdaling in het derde kwartaal, maar ziet wel vooruitgang in de richting van kostenbesparingsdoelen. Voor het derde kwartaal voorspelt het bedrijf een omzet tussen de 2,7 miljard en 2,75 miljard dollar, een daling van 1 tot 3 procent op jaarbasis, terwijl de aangepaste operationele winst naar verwachting tussen de 170 miljoen en 200 miljoen dollar zal liggen.