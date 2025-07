Veel partijen melden zich voor doorstart Balr.

Nederlands modemerk krijgt wellicht toch nog een nieuw hoofdstuk. Curator Laurie van Leeuwen meldt tegen Retailtrends dat er veel kandidaten zijn die zich hebben gemeld in het kader van de doorstartmogelijkheden.

Ondanks de vele aanmeldingen kunnen andere geïnteresseerde partijen zich nog steeds bij de curator melden. Op dit moment wordt ook gekeken of de webshop en de winkel in Roosendaal weer geopend kunnen worden. Het openen houden van winkels en webshops komt vaak een doorstart ten goede omdat de bedrijfsvoering dan niet te lang stil heeft gelegen en het vertrouwen in het merk onder de consumenten zo min mogelijk verstoord wordt.

Balr. maakte op maandag 14 juli bekend het faillissement aangevraagd te hebben. Een dag later werd over drie bv’s het faillissement uitgesproken. Dit zijn Balr. B.V., Balr. Stores B.V. en Balr. Retail.