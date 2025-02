'Verduurzaming blijft een uitdaging voor de groot- en detailhandel'

Duurzaam opereren blijft een uitdaging voor de groot- en detailhandel, blijkt uit onderzoek van het Utrechtse IT-consultancybedrijf Conclusion MBS. Van de ondervraagde organisaties geeft 68 procent aan dat duurzaamheid een uitdaging is. Tegelijkertijd beschouwt 45 procent het als een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de branche. Het onderzoek, uitgevoerd onder bijna 500 beslissers, noemt hoge kosten en complexe supply chains als de grootste obstakels.

Voor 60 procent van de ondervraagden zijn de hoge kosten van duurzame initiatieven het grootste probleem. 30 procent ervaart moeilijkheden door de complexiteit van de supply chain, en 25 procent noemt gebrek aan kennis een belemmering. Bedrijven erkennen de noodzaak om te verduurzamen, maar de uitvoering is lastig.

Technologie als hulpmiddel

Het onderzoek benadrukt dat processtandaardisatie met behulp van IT, zoals AI en ERP-systemen, bedrijven kan ondersteunen. Toch ervaren veel bedrijven moeilijkheden. Van de respondenten die hiermee worstelen, zegt 61 procent dat de complexiteit van processen het grootste obstakel is. Organisatorische weerstand (33 procent) en tijdgebrek (33 procent) spelen eveneens een rol.

René Altena, CTO bij Conclusion MBS, stelt: “Processtandaardisatie kan een oplossing bieden, maar blijkt uitdagend vanwege de complexiteit van de processen. Om deze complexiteit te beheersen, kunnen bedrijven taken automatiseren met bijvoorbeeld AI of een ERP-systeem. Dit helpt bij het centraliseren van gegevens, het automatiseren van repetitieve taken en het verbeteren van workflows. Zo wordt de efficiëntie verhoogd, waardoor bedrijven beter kunnen presteren in de dynamische marktomstandigheden van vandaag.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Conclusion MBS. 491 professionals van bedrijven met meer dan 100 medewerkers in de groot- en detailhandel, industrie en logistiek namen deel. De deelnemers zijn (mede)beslissers op gebieden als marketing, sales, financiën, HR en ICT.