VS en China verlagen importheffingen: Wat betekent dit?

China en de Verenigde Staten hebben afgesproken om hun hoge importheffingen op elkaars producten tijdelijk te verlagen. Deze regeling geldt voorlopig voor 90 dagen. Het besluit is onderdeel van een poging om het handelsconflict tussen de twee landen op te lossen.

Het nieuws leidde tot optimisme op de internationale beurzen, waar aandelen flink in waarde stegen. Tegelijkertijd verloor de euro aan waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Concreet betekent dit dat de Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen omlaag gaan van 145 procent naar 30 procent. China verlaagt op zijn beurt de heffingen op Amerikaanse producten van 125 procent naar 10 procent.

Gesprekken in Genève

Voorafgaand aan deze overeenkomst ontmoetten delegaties van beide landen elkaar in Genève, Zwitserland. Na afloop lieten zowel China als de VS weten dat er vooruitgang was geboekt, al werden daar nog geen details over gegeven.

Volgens Chinese media waren beide landen het eens over de oprichting van een overlegorgaan voor economische en handelskwesties. Vicepremier He Lifeng noemde de bijeenkomst een belangrijke stap richting meer samenwerking en het oplossen van geschillen via dialoog.

Amerikaanse bevestiging van een akkoord

Ook vanuit de Verenigde Staten werd gemeld dat er een akkoord is bereikt. Dit zou een mogelijke doorbraak kunnen betekenen in het langdurige handelsconflict. Aan de gesprekken namen onder anderen de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, en handelsgezant Jamieson Greer deel.

Door de eerdere hoge importheffingen was de handel tussen de twee grootste economieën ter wereld vrijwel stilgevallen. Dit had ook negatieve gevolgen voor de wereldeconomie.

De markten reageerden positief op het nieuws. Zo steeg de aandelenkoers van de Deense scheepvaartreus Maersk bij de opening van de beurs met zo’n tien procent.