Verkoop Hema bijna rond

De verkoop van winkelketen Hema aan inversteringsmaatschappij Parcom en de Jumbo-familie Van Eerd is bijna rond, dat meldt het FD in een nieuwsbericht. De kopers kunnen overigens minder lenen van bankentrio Ing, Rabobank en Abn Amro dan ze hadden gehoopt: rond de €200 miljoen, in plaats van 300. Volgens betrokkenen “zet dit de aflossing van de dure obligaties niet op het spel,” zo meldt het FD.

Half oktober bereikten Parcom en Van Eerd een akkoord met de huidige eigenaren van Hema over de overname. De grootste drempel tijdens deze onderhandeling was het krijgen van een lening bij de drie Nederlandse banken ABN Amro, ING en Rabobank — dat is nu gelukt. Het lijkt er nu op dat de Hema, na een lange en turbulente tijd, een rustigere tijd tegemoet gaat. Na oplopende spanningen in verband met schulden, zag de winkelketen zijn omzet nog meer kelderen door de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de omzet van de keten als gevolg van de pandemie met 24,7 procent ten opzichte van 2019. In het tweede kwartaal toonden de cijfers van Hema weer herstel.

In oktober 2018 kwam de Hema in handen van Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van ondernemer Marcel Boekhoorn. Boekhoorn beloofde de schuld van het bedrijf flink te gaan verminderen en wilde van Hema een wereldwijde speler maken, mits de schuldeisers een deel van hun vordering zouden kwijtschelden, aldus het FD. Die onderhandelingen mislukte in juni.