Vernietigt, doneert of verkoopt Adidas zijn Yeezy-voorraad?

Het jaar 2022 was geen goed jaar voor Adidas. Met achterblijvende verkopen in China, een streep door de verkopen in Rusland en een Yeezy-crisis voorspelt het bedrijf al een operationeel verlies te draaien van 700 miljoen euro. Dit is grotendeels te wijten aan de berg Yeezy-voorraden waar Adidas nog een oplossing voor moet bedenken.

En de opties zijn beperkt.

De voorraad verkopen zou het verlies verminderen, maar waarschijnlijk staat dan wel de volgende publiekelijke ramp voor de deur, omdat de Yeezy-items ‘besmet’ zijn met antisemitisme. Dat kan het bedrijf niet gebruiken in zijn huidige, kwetsbare positie.

De Yeezy-voorraad verbranden om ze op die manier van de markt te halen, zoals Burberry dat in 2018 deed met onverkochte items, zou het probleem van de voorraden oplossen, maar het zou ook een volstrekt niet-duurzame streek zijn. Dit zal tevens niet goed zijn voor de reputatie van het merk.

Dan is er nog de optie om de voorraden te doneren of te verkopen en de opbrengst te doneren aan organisaties en personen die door de opmerkingen van Kanye West (alias Ye) in gevaar zijn gebracht.

De CEO van Adidas, Bjørn Gulden, die nog maar twee maanden op de CEO-stoel zit, zei dat het oplossen van het Yeezy-dilemma een van de moeilijkste problemen is van zijn carrière.

Het is moeilijk om van de Yeezy-voorraden af te komen

“Ye is, met zijn Yeezy-business, naar mijn mening, misschien wel de meest creatieve persoon die ooit in onze industrie heeft gewerkt. De combinatie met een uitstekende go-to market door Adidas in het product, de productie en de manier waarop ze de digitale markt betreden met diverse toepassingen, is niet niks, in mijn optiek. En natuurlijk is het moeilijk om dat te verliezen. Maar goed, we zijn het kwijt en daar moeten we mee omgaan.”

In reactie op het doneren van de sneakers: “Voor de mensen die me vertellen de schoenen te doneren aan Turkije, of ergens waar mensen geen schoenen hebben, of waar een ramp heeft plaatsgevonden: ik denk dat je het ermee eens bent dat dit geen normale schoenen zijn.”

In hetzelfde gesprek met analisten herhaalde de heer Gulden: “We zouden de Yeezy-voorraad kunnen verkopen met een kleine marge en de marge weggeven aan diverse organisaties. We kunnen ze met meer marge verkopen en meer donaties doen. Ik denk dat we het doel hebben om datgene te doen wat ons het minst schaadt en waarmee we iets goeds doen.”

“Het jaar 2023 wordt een overgangsjaar om de basis op te bouwen (voor de toekomst). We kunnen in 2024 weer beginnen met het opbouwen van een winstgevend bedrijf”, zei Gulden.

