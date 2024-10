Verpakkings start-up Boxo wint prijs

Boxo is als winnaar gekozen in de categorie Duurzame en Circulaire Start-up van de Duurzame 30. De aanmoedigingsprijs wordt georganiseerd door diverse kranten en organisaties uit het noorden van Nederland.

Boxo werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie vanwege de circulaire verpakkingen en het universele retoursysteem. Hierdoor worden herbruikbare verpakkingen in de e-commerce schaalbaar gemaakt, aldus het persbericht.

Juryvoorzitter Judith Le Fèvre: "Uit ervaring in de watertechnologie weten we dat er veel afvalwater ontstaat bij het recyclen van karton en papier. Dit levert een grote bijdrage aan de water- en energieproblematiek in Nederland. BOXO laat consumenten zien en ervaren wat de circulaire economie inhoudt, door een schaalbare oplossing te bieden voor het verminderen van verpakkingsafval in de e-commerce."

Boxo is hard bezig aan een opmars in Nederland. Zo kondigde het recent nog een samenwerking met pakketpunten van Via Tim aan. Op deze manier zijn er meer inleverpunten voor de herbruikbare verzendverpakkingen. Boxo biedt zelf herbruikbare verpakkingen aan, maar heeft ook een universeel retoursysteem voor herbruikbare verpakkingen. Bedrijven die eigen herbruikbare verpakkingen hebben, kunnen dus ook gebruik maken van het retoursysteem.