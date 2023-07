Verschuivingen in management Van de Velde lingeriegroep

De Belgische lingeriegroep Van de Velde heeft een nieuwe Head of Brands en Design benoemd, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Carole Lambert volgt Liesbeth Van de Velde op en zal daarmee verantwoordelijk zijn voor de ‘creatieve, strategische en technische ontwikkeling’ van de drie merken van Van de Velde: Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda. Lisbeth Van de Velde zal aanblijven als ‘Technical Design Expert’.

Carole Lambert is zeker geen nieuw gezicht bij de Van de Velde groep. Ze kwam in 2003 bij het bedrijf nadat ze haar studie design aan La Cambre Mode[s] in Brussel afronde. Ruim tien jaar ontwierp ze collecties voor Marie Jo en PrimaDonna. Sinds 2016 vervulde ze ook managementfuncties, zo staat in het persbericht. Zo was ze creatieve manager bij zowel Marie Jo als PrimaDonna. In 2019 volgde ze nog een MBA Global Fashion Management aan het Parijse Institut Français de la Mode.

"We zijn ervan overtuigd dat Carole met haar visie, inspiratie en ervaring een uitstekende opvolger zal zijn van Liesbeth als Head of Brands & Design", zegt Karel Verlinde, CEO van Van de Velde.

Voorganger Liesbeth Van de Velde, de kleindochter van de oprichters van de groep die in 1990 aan boord kwam van het familie bedrijf, geeft aan in haar nieuwe rol als technisch ontwerp adviseur meer tijd te willen vrijmaken voor familie en zichzelf. In Lambert zegt ze veel van zichzelf te herkennen. “We vertrekken allebei vanuit onze intuïtie en passie voor mode, onze creaties en de vrouwen voor wie we ze ontwerpen. Los daarvan duikt [Lambert] net als ik in de rationele kant, zodat ze met de juiste kennis en begrip van de lingeriewereld beslissingen kan staven. (...) Ik geef de fakkel vol vertrouwen aan haar door."

Eind vorig jaar verliet de Van de Velde's voormalige CEO Peter Corijn de lingeriegroep na slechts een half jaar in de functie. Corijn’s verwachtingen zouden niet overeenkomen met de interne verwachtingen en wensen van Van de Velde, meldde de groep destijds. Karel Verlinde, Van der Velde’s CFO, werd per direct aangesteld als interim CEO.