CEO lingeriegroep Van de Velde vertrekt

Lingeriegroep Van de Velde heeft een wisseling van de wacht. CEO Peter Corijn verlaat namelijk het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Corijn vervulde de functie pas sinds mei dit jaar. Karel Verlinde is per direct aangesteld als interim CEO.

Verlinde is de huidige CFO van Van de Velde. De lingeriegroep meldt in het bericht dat met de aanstelling van Verlinde een ‘insider’ aan het hoofd komt van de groep, die de afgelopen jaren met ex-CEO Marleen Vaesen het bedrijf succesvol door ‘uitdagende tijden’ heeft geleid.

Over het vertrek van Corijn stelt Herman Van de Velde, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de groep, het volgende: “Peter en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen dat Peter’s verwachtingen niet overeenkomen met de interne verwachtingen en wensen van Van de Velde. Er is daarom beslist om snel duidelijkheid te verstrekken binnen het bedrijf. We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet en engagement, en wensen hem alle succes bij het vervolg van zijn carrière. Met Karel komt iemand aan het hoofd die het bedrijf zeer goed begrijpt. Samen met het management team zal hij de leiding nemen en Van de Velde verder ontwikkelen.”

Van de Velde is de eigenaar van de merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. Daarnaast exploiteert het de concepten Lingerie Styling Concept, Lincherie en Rigby & Peller.