Omzet en nettowinst Van de Velde groeit door sterke consumentenstroom in FY22

De Belgische lingeriegroep Van de Velde realiseert een omzet van 211,4 miljoen euro in boekjaar 2022, dat maakt de lingeriegroep bekend in een financieel rapport. De omzet ligt 8,4 procent boven het omzetniveau van 2021. Van de Velde schrijft bovendien een groei van 15 procent voor zijn nettowinst in de boeken.

De omzet binnen de wholesale-stroom groeit met 7,6 procent naar 168,7 miljoen euro. Binnen de direct-to-consumer-stroom ziet de lingeriegroep een omzetgroei van 11,7 procent.

In het eerste halfjaar van boekjaar 2022 werd de omzet vooral aangedreven door de terugkeer van de consument naar de fysieke winkels. Van de Velde zag vooral een herstel in de verkoop van badmode nu de reisbeperkingen omtrent het coronavirus voorbij zijn. In de tweede helft van het boekjaar kwam de omzet overeen met het voorgaande jaar, zo staat in het rapport. De verkoop werd ondersteund door een ‘optichannel consumentenbeleving’ op basis van een 360-graden marketing activatie op diverse kanalen.

Van de Velde behaalt 4,8 miljoen euro meer nettowinst dan vorig jaar. De nettowinst komt daarmee op een bedrag van 36,8 miljoen euro.

De lingeriegroep lijkt tevreden te zijn met zijn aanpak en blijft voortborduren op zijn huidige werkwijze: “In de afgelopen jaren bewezen we dat het lange termijn denken in een uitdagende context onze sterkte is. De ambitie van Van de Velde voor het komende jaar, in een onvoorspelbare omgeving, is deze lange termijn focus behouden en het strategisch plan verder uitvoeren.”

Van de Velde heeft modemerken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda in zijn portfolio. Daarnaast heeft de lingeriegroep eigen retailketens op zijn naam staan: Rigby & Peller, Lincherie en Lingerie Styling.