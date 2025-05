'Zara-moeder Inditex keert terug naar Rusland'

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van merken zoals Zara, Bershka en Massimo Dutti, is naar verluidt in gesprekken over een mogelijke terugkeer naar Rusland. Het Russische staatsmedium Parlamentskaya Gazeta berichtte over de "informele onderhandelingen" die Inditex zou voeren om zijn merken weer op de Russische markt te brengen, na hun vertrek in 2022 vanwege de Oekraïne-invasie.

Inditex naar verluidt terug op de Russische markt

Vicevoorzitter Pavel Luilin van de Unie van Winkelcentra van Rusland zei dat Inditex, samen met Uniqlo, een voorsprong heeft in de onderhandelingen, die volgens hem "sneller" kunnen verlopen dan die van andere merken zoals Ikea. Hoewel de terugkeer van westerse merken zoals Zara en Uniqlo afhankelijk is van de opheffing van internationale sancties, verwacht Luilin dat de terugkeer van Inditex mogelijk binnen een jaar kan plaatsvinden.

Inditex heeft de "informele onderhandelingen" niet bevestigd. Het Spaanse bedrijf verwijst naar het nieuws dat haar activiteiten in Rusland sinds 2022 tijdelijk zijn opgeschort. De groep verkocht haar Russische winkels aan de Daher Group, die mogelijk als franchisepartner zou kunnen fungeren bij een terugkeer.