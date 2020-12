VF Corp heeft overname Supreme afgerond

Een kleine twee maanden na de aankondiging van de overname van Supreme door VF Corp is de deal nu ook echt afgerond. Streetwearmerk Supreme is hiermee een dochteronderneming geworden van VF Corp, zo is te lezen in het persbericht.

Supreme is overgenomen voor een bedrag van 2,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,7 miljard euro. “De overname van Supreme versnelt VF’s transformatie van het businessmodel naar een consumer-minder, retail-centric en hyper-digital model en bouwt verder op de lange relatie tussen Supreme en VF,” aldus het bericht. VF-merken Vans, The North Face en Timberland hebben bijvoorbeeld allen samengewerkt met Supreme in het verleden.

Naar verwachting levert Supreme minstens 500 miljoen dollar aan omzet op in het boekjaar 2022, maar in het lopende boekjaar zal de bijdrage naar verwachting nog relatief klein zijn.