Victoria's Secret & Co. breidt internationale webhandel uit in samenwerking met Global-e

Victoria’s Secret & Co. werkt samen met Global-e om zijn e-commerce groei te versnellen, zo blijkt uit een persbericht van Global-e. Deze strategische samenwerking maakt het mogelijk dat Victoria’s Secret zijn webhandel uitbreidt naar internationale markten. Klanten in meer dan 100 markten kunnen profiteren van 'een verbeterde winkelervaring,' inclusief betalingen in lokale valuta's, meer betaalopties en ook meer bezorgmogelijkheden. De financiële voorwaarden van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Baptiste Marchis, VP Digital International bij Victoria’s Secret, deelt in het persbericht: “De samenwerking met Global-e versterkt onze internationale e-commercecapaciteiten. We hebben voor Global-e gekozen vanwege hun leidende technologieplatform, robuuste klantenondersteuning en hun uitgebreide ervaring in samenwerking met wereldwijde topbedrijven.”

Matthew Merrilees, CEO North America van Global-e, voegt hieraan toe: “We zijn verheugd dat Victoria’s Secret voor Global-e heeft gekozen om hun internationale groei te versnellen. Dankzij onze expertise in het migratieproces kunnen we het bedrijf snel laten profiteren van operationele verbeteringen. We kijken uit naar de samenwerking met Victoria’s Secret en het ondersteunen van hun wereldwijde direct-to-consumer strategie.”

Over Global-e, de nieuwe partner van Victoria’s Secret & Co.

Global-e (Nasdaq: GLBE) is een wereldwijde platformprovider die D2C e-commerce vergemakkelijkt. Het bedrijf maakt internationale verkoop net zo eenvoudig als binnenlandse verkoop door een naadloze, gelokaliseerde winkelervaring te bieden voor online kopers in meer dan 200 bestemmingen wereldwijd.

Het platform biedt naar eigen zeggen ‘een complete e-commerce-oplossing’ die merken helpt groeien op de wereldwijde markt. Het ondersteunt de lokale internetcultuur van een land, bijvoorbeeld door landingspagina’s en afrekeningen in meer dan 30 talen te faciliteren. Daarnaast biedt het bedrijf betalingen in meer dan 100 valuta’s, meer dan 150 lokale en alternatieve betaalmethoden, en regelt het belasting- en invoerkostenberekeningen en voorafbetalingen voor aangesloten bedrijven. Bovendien houdt het bedrijf rekening met verzendopties en eenvoudige retouren per land, zodat het merk dat zelf niet hoeft te doen.

Global-e werkt samen met meer dan 1.000 merken en retailers wereldwijd, waaronder bekende namen zoals Marc Jacobs, Adidas, Ralph Lauren en Hugo Boss.