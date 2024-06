Victoria's Secret & Co. noteert verlies in Q1

Lingeriegroep Victoria’s Secret & Co. rapporteert een verlies in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf in een financieel verslag.

Victoria's Secret & Co. rapporteert een netto-omzet van 1,4 miljard Amerikaanse dollar (1,3 miljard euro) voor het eerste kwartaal van 2024, een daling van 3 procent.

Het bedrijf noteert een nettoverlies van 4 miljoen Amerikaanse dollar (3 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat daalde naar 26 miljoen Amerikaanse dollar (25 miljoen euro).

Martin Waters, de CEO van de lingeriegroep, deelt dat deze voorlopige cijfers ondanks de 'moeilijke retailmarkt’ en ‘hevige concurrentie’ meevallen. De winstmarge van het bedrijf was beter dan vorig jaar. Dit dankt hij aan het succes van voorraadbeheer en marketinginspanningen.

Victoria’s Secret & Co. bestaat uit meerdere divisies, namelijk: Victoria’s Secret, Victoria’s Secret Pink en Adore Me. Het concern is actief in bijna zeventig landen en haar producten zijn te koop in 1370 winkels.

De lingeriegroep maakte vorig jaar bekend dat haar modeshow zou terugkeren. De oorspronkelijke Victoria’s Secret modeshow werd voor het eerst uitgezonden in 1995, maar werd in 2019 stopgezet na afnemende omzet en toenemende kritieken op het gebrek aan diversiteit.