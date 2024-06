Vier vragen aan Patagonia’s EMEA-topvrouw Nina Hajikhanian

Merk Patagonia zit niet stil. Niet alleen werd het merk in september 2022 overgedragen aan een externe beheerder, het merk heeft ook recent een winkel in Amsterdam geopend. EMEA-topvrouw Nina Hajikhanian beantwoordt schriftelijk enkele van FashionUniteds vragen.

Patagonia is al een tijdje ‘steward-owned’. Kun je beschrijven wat er sindsdien is bereikt onder de nieuwe eigenaarsstructuur op het gebied van liefdadigheidswerk?

Planeet aarde werd in september 2022 de enige aandeelhouder van Patagonia. Dit betekent dat het geld dat we verdienen na herinvestering in het bedrijf wordt verdeeld over het Holdfast Collective, een non-profitorganisatie die is opgericht om de milieucrisis te bestrijden en de natuur te beschermen. Sindsdien is er al meer dan 70 miljoen dollar gebruikt om natuurherstel, bescherming van de oceaan en regeneratieve landbouw te financieren.

In maart 2023 konden we milieuorganisaties ondersteunen bij hun werk om het Vjosa Wild River National Park in Albanië op te richten, het eerste in zijn soort in Europa. Het project heeft wettelijke bescherming bereikt voor een van de grootste en laatste echt wilde rivieren van het continent en heeft voor altijd de toekomst van dit onvervangbare ecosysteem veiliggesteld.

De financiering ondersteunt ook campagnes zoals ons recente werk om de fjorden van IJsland te beschermen tegen industriële viskwekerijen. Meer dan 45.000 mensen ondertekenden een petitie om een verbod te eisen op zalmkwekerijen in open netten, een schadelijke praktijk die niet alleen wilde zalm naar uitsterven drijft, maar ook de ongerepte wateren vernietigt waar IJsland om bekend staat. Er wordt momenteel een nieuwe aquacultuurrekening besproken in het IJslandse parlement en we hopen dat de stemmen van de lokale bevolking een verschil zullen maken in dit belangrijke moment voor de wilde toekomst van IJsland.

De tekst loopt verder na de afbeelding.

General Manager EMEA bij Patagonia Nina Hajikhanian Credits: Patagonia / foto door Eva Roefs.

Met de winkel in Amsterdam zet Patagonia in op gemeenschapsopbouw. Verschilt de gemeenschap in Amsterdam van de gemeenschap in andere landen?

Patagonia is via ons Europese hoofdkantoor in Amsterdam al meer dan 10 jaar aanwezig in deze prachtige stad. In die tijd hebben we een sterke gemeenschap ontwikkeld, waaronder een divers netwerk van lokale groepen en NGO's zoals Fossielvrij NL of Surfrider Foundation. Met de opening van onze winkel in Amsterdam dit voorjaar zijn we verheugd om deze gemeenschap te laten groeien door nog meer mensen te bereiken die verbonden zijn met onze kernsporten, onze milieucampagnes en degenen die onze missie delen om onze thuisplaneet te redden.

De winkel wil ook ‘een motor van verandering zijn’. Hoe krijgt dit vorm?

Elke Patagonia-winkel dient als een lokaal knooppunt voor actie op het gebied van milieu, en Patagonia Amsterdam is niet anders. Via workshops, lezingen en filmvertoningen in de winkel bieden we een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde mensen die betrokken willen raken bij ons werk en het werk van de NGO's die we ondersteunen. En net als onze andere winkels zal Patagonia Amsterdam lokale groepen en non-profitorganisaties in de gemeenschap ondersteunen met ons Retail Grants Program. Via deze begunstigden dragen we rechtstreeks bij aan lokale acties voor het milieu, wat op zijn beurt onze winkel en onze groeiende gemeenschap helpt om samen positieve veranderingen teweeg te brengen.

Plannen jullie meer winkelopeningen in Europa?

We zijn ons ongelooflijk bewust van de manier waarop we willen groeien en nemen elke winkelopening heel serieus. We hebben een onbreekbare toewijding om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen die we ondersteunen, niet alleen degenen die multifunctionele, herstelbare en duurzame kleding en kleding nodig hebben, maar ook degenen die betrokken zijn bij milieubescherming. De winkel in Amsterdam is een grote stap voorwaarts voor dit doel in Europa en we kijken ernaar uit om onze directe relaties met deze gemeenschappen te verdiepen.

FashionUnited vroeg ook naar een update over de omstandigheden bij leveranciers van Patagonia, naar aanleiding van een artikel van Follow the Money in 2023. Patagonia geeft aan geen verdere aanvulling te hebben op het statement dat destijds is gegeven.