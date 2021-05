Vijfde generatie familiebedrijf Omoda officieel mede-eigenaren

Bron: Omoda

Omoda maakt via een LinkedIn-bericht bekend dat de vijfde generatie van het familiebedrijf officieel heeft getekend als mede-eigenaren van het bedrijf.

Marlinde Baan-Verton, Lourus-Jan Verton en Jan Baan zullen de komende jaren actief zijn binnen het bedrijf in hun eigen vakgebied. “Zij zijn daarmee de vijfde generatie. Deze stap is een bijzondere ontwikkeling die de continuïteit van Omoda naar de volgende generatie waarborgt”, luidt het bericht op LinkedIn van Omoda.

Het bedrijf stond eerst onder de naam van Lourus, Diane en Wilhelm Verton.

FashionUnited heeft meer informatie opgevraagd over het toetreden van de vijfde generatie tot de eigenaren. Dit artikel zal aangevuld worden wanneer meer informatie bekend is.

Omoda is al vanaf 1875 actief in de schoenenbranche, zo is te lezen op de webiste. In het Zeeuwse Burgh en de dorpjes eromheen was de overgrootvader van de huidige eigenaren de schoenmaker. De passie voor schoenen ging door van generatie op generatie. In 1961 opende Lourus-Jan Verton samen met zijn vrouw Mina de eerste echte schoenenwinkel ‘Verton Schoenen’ in Zierikzee en was het begin van Omoda. In 1987 stapte Lourus Verton, zoon van Lourus-Jan en Mina, in het bedrijf. Zeven jaar later koos hun andere zoon, Wilhelm, ervoor het bedrijf te versterken. In het jaar 2000 werd het Omoda-concept gelanceerd.