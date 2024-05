Vince Holding Corp. buigt verlies om naar winst in boekjaar 2023

Vince Holding Corp. kruipt uit de rode cijfers in boekjaar 2023. Hoewel de omzet van het Amerikaanse bedrijf achterblijft, verbetert de winst aanzienlijk dankzij het transformatieplan, zo blijkt uit het financiële jaarverslag. In 2023 ging het bedrijf ook een strategische samenwerking aan met Authentic Brands Group en rondde het de activiteiten van Rebecca Taylor af.

Vince Holding bereikt een omzet van 75,3 miljoen dollar in het vierde kwartaal, waarmee het bedrijf het boekjaar afsluit met 292,9 miljoen dollar, omgerekend 274,6 miljoen euro. Beide omzetten liggen lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit heeft volgens het bedrijf te maken met de afbouw van de Rebecca Taylor-activiteiten én een dalende omzet bij het merk Vince, waar de omzet met 8,3 procent daalde op jaarbasis.

De brutomarge van Vince Holding stijgt in boekjaar 2023 van 38,6 procent naar 45,5 procent dankzij lagere vrachtkosten en het beëindigen van de Rebecca Taylor-activiteiten waar lage marges werden behaald. De betaling van licentiekosten voor het Vince-label aan de Authentic Brands Group had daarentegen een negatieve invloed op de brutomarge.

In 2023 wist het Amerikaanse bedrijf aanzienlijke kosten te besparen in onder andere de verkoop-, algemene-, en administratieve kosten. De dalende kosten staan opnieuw in verband met de afbouw van de Rebecca Taylor-activiteiten, wat resulteert in een netto kostenvoordeel van 26,8 miljoen dollar, evenals dalende marketingkosten. In november 2023 legde Vince Holding een transformatieplan op tafel om de winstgevendheid van het bedrijf verder te verbeteren.

De wijzigingen in het bedrijfsmodel en het tranformatieplan zorgen ervoor dat het modeconglomeraat weer een operationele winst in de boeken kan schrijven. Vince Holding schrijft een operationele jaarwinst van ruim 31 miljoen dollar in de boeken, terwijl het vorig jaar nog een verlies van bijna 25,5 miljoen dollar noteerde.

Het eindresultaat was een nettowinst van bijna 25,5 miljoen dollar in boekjaar 2023. Daarmee verbetert de winst met bijna 64 miljoen dollar, aangezien het bedrijf in 2022 nog een verlies van 38,4 miljoen dollar opschreef.

Deze positieve omslag zorgt voor goede moed aan het begin van het nieuwe boekjaar. Zo benadrukt Vince Holding zich te blijven focussen op het verbeteren van de winstgevendheid en verwacht het dat acties zoals lagere promoties en de terugtrekking uit het off-price kanaal positief zullen beïnvloeden in het eerste kwartaal van 2024.

In cijfers verwacht het Amerikaanse modeconglomeraat een netto-omzet van 64,1 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Wat betreft het hele boekjaar voorspelt Vince Holding een ‘kleine’ omzetgroei. Details over deze voorspelling worden niet gegeven.