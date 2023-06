Vince Holding Corp. verkleint verlies met 6,8 miljoen in eerste kwartaal FY23

Amerikaans modebedrijf Vince Holding Corp. verkleint het verlies van 7,2 miljoen dollar (6,7 miljoen euro) in het eerste kwartaal van 2022 naar een verlies van 400 duizend dollar (370.748 euro) in het eerste kwartaal van boekjaar 2023, zo meldt het bedrijf in een kwartaalverslag.

De netto-omzet van het bedrijf ligt daarentegen 18,3 procent onder het niveau, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder en bedraagt 64,1 miljoen dollar (59,4 miljoen euro). Deze daling wordt voornamelijk toegeschreven aan de eerder aangekondigde afbouw van de Rebecca Taylor-activiteiten en de dalende omzet van het merk Vince, aldus het financiële verslag.

De resultaten liggen grotendeels in lijn met de verwachtingen, stelt CEO, Jack Schwefel, in het verslag. “Voor de rest van het jaar blijven we ons richten op het verbeteren van onze marges, hoewel we voorzichtig blijven met betrekking tot de omgeving, met name in de wholesale. Met onze versterkte balans als gevolg van onze recente transactie met Authentic Brands Group, zijn we van mening dat we beter gepositioneerd zijn om onze strategische initiatieven uit te voeren en prioriteit te geven aan ons streven naar betere financiële prestaties op termijn.”

Het Amerikaanse modebedrijf sloot zijn vorige boekjaar nog af met een verlies van 38,8 miljoen dollar (35,2 miljoen euro). De omzet nam toe met 10,8 procent.